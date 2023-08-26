港姐选美社媒爆料多 有人因“评审犀利发问”语塞

（香港讯）香港TVB电视年度选美盛事“2023香港小姐竞选”星期天（27日）晚举行大决赛，又将为娱乐圈注入更多新血。本届参选佳丽有不少是来自中国大陆，部分更是网红，他们之前参加完面试就在社媒分享经历，引起不少趣味话题。有人受不了十几个小时无法使用手机，也有人觉得参赛佳丽素质高引起自卑，也有人爆料评审的问题很犀利。

“选港姐像特种兵选拔”

其中来自中国大陆湖南省长沙的23岁Sierra，在面试完后便在小红书拍视频爆料其中的辛苦过程：“12个小时不吃不喝不能玩手机，说真的我不知道我是去参加港姐了，还是参加钢铁是怎样练成的了？事情是这样子的，我觉得整个香港小姐的选拔，就像一个特种兵一样，就是从6月8号给我们发的消息，然后6月10号就要面试。也就是说中间隔了不到两天的时间，打一个措手不及。”面试时间由早上10时到晚上10时，她由最初觉得“参选港姐好快乐”，到后来累得连眼神都没有办法聚焦。

她继续说：“又没有（提供）吃的又没有喝的，然后空调还贼冷，当然也说了你可以带吃的，但问题是我们带了那么多件衣服，还带了高跟鞋、泳装，然后还要带那些补妆的，如果你还能够带一些吃的和喝的，我只能说牛逼（中国大陆流行用语，指厉害的意思）。”可是她面试完后，晚上拿回手机，就看到传媒报道，不满自己的照片被拍得丑，还有大批网民的负评都令她感到无语。

“选香港搞笑小姐吗”

23岁的嘿莉来自广东省，硕士毕业于香港中文大学，在小红书拥近8万粉丝。她也吐槽在首轮面试当天被传媒拍得好丑，又说面试完觉得“我完蛋了”，认定自己会落选。她身旁的参选佳丽不少都是高学历且曾在外国留学，还有各国混血儿，她笑言自己是：”假菲律宾混血”。各佳丽质素之高，令她大开眼界，说：“你叫我怎么选？选香港搞笑小姐吗？”

她还说现场有候选佳丽是她的粉丝：“甚至有两三个粉丝荒谬到是看了我视频才知道选港姐，被我推动才报名的。你们不要太荒谬啊！”

“高层犀利发问难招架”

港媒报道，今年港姐竞选网红比率最高，有个名叫Cecilia的网红在首轮面试时打扮已十分出圈，一身红色长裙被媒体评为有港剧《一舞倾城》中夜总会小姐的感觉。她在社媒分享面试秘闻，指评审之一的TVB高层乐易玲问了她两道犀利的问题，瞬间令她招架不住。“我作为一个中国北方人，虽然待在香港一段时间，但粤语讲得麻麻地，有评审问我来了香港几多年，我说六年， 然后乐易玲犀利真诚发问‘你待在香港六年为什么粤语讲成这样’，我就实事求事说，我每次学习粤语，朋友都会用普通话或英语回答。”

她成功进入第二轮面试，红裙换成白裙，走气质路线登场，却在面试又一次被乐易玲狠狠打脸：“她直接问你的妆是你自己化的吗？ 你的实际年龄几岁呢？你现在化的妆为什么比你实际年龄要大那么多岁呢？”Cecilia说她一时语塞不知如何作答。