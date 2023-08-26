2大胃王先后去世 暴食背后母爱故事引人心碎

日本大胃王最近再传憾事！才30岁的大胃女王高桥知成（Chinari Takahashi）惊传7月21日骤逝。她是步3月离世的菅原初代（Hatsuyo Sugawara）后尘的大胃界女王。

高桥知成：四病缠身

由于家属并未透露死因，外界对于高桥知成的逝世产生诸多联想。据悉，她生前罹患厌食症、罕见皮肤病等4症状，去年底又因为脊椎压迫性骨折住院，身体状况早已亮起红灯。

拥有甜美外貌及纤细身形的她，曾在日本多个大胃王节目中亮相，她又经营YouTube频道、推特与instagram，收获众多粉丝，在大胃王界颇有名气。然而，长期的暴饮暴食，令她罹患了厌食症，但她为了谋生，继续拍摄工作，并吃大份量的食物，加上平日的抽烟、喝酒习惯，使健康恶化。

瘦到皮包骨的她，得用固定带包住腰。去年底又在医院诊断出肝指数异常，比旁人高出近40倍，必须住院治疗，也得戒酒。

在冠病19疫情爆发期间，高桥知成曝光自己罹患皮肤病的照片，展示皮肤上满是大颗水泡，甚至有许多水泡破掉后的伤口，因此必须使用纱布包扎。由于大家当时抢购纱布，使到纱布缺货，她只好剪掉自身衣物覆盖伤口。她才上社媒露面，吁请大家不要抢购纱布。网民看了照片，推测她是患上自体免疫疾病“类天疱疮”。

菅原初代：为医儿子当大胃王

日本大胃王菅原初代于3月9日因癌离世，终年59岁。早在2006年，网络大胃王还未流行之前，她的大胃王之名便已经响彻日本，拥有众多粉丝，被称“暴食魔女”。在她的巅峰时代，女选手都撼动不了她的地位。那时40多岁的她，也是少数可以和男选手分庭抗礼的女选手。

赛场上，她纤细的身材与豪爽的吃相形成的反差，给观众带来了巨大的冲击。在她惊人的记录中，10分钟之内吃完399碗荞麦面，肯定是最强大的震撼。但在这样的强大背后，她参加大胃王比赛的原因，也让人感到痛心。

菅原初代（右）与患注意缺陷多动障碍综合征的儿子合照。（互联网）

大胃王比赛实际上是迎合人们猎奇心态，消耗选手健康，从而获得流量与利益的比赛。但对菅原初代来说，这是她唯一生存的管道。她知道胡吃海塞对身体没有益处，一度退出大胃王界。但是，儿子患病、丈夫离开，作为单亲妈妈的她，只能通过狂吃来承担儿子的医疗费用。最终，不健康的饮食习惯，也导致她因大肠癌早早过世。

在走上大胃王之路之前，她只是一名普通女性。2002年，39岁的她生下了一个“活泼到不正常”的儿子。比如被大人训斥的时候，他会像是没有感情的外星人般笑个不停；带他出门，他会忽然跑开闹出各种状况；听到很大的声音会尖叫着捂住耳朵，怎么也哄不好；夜深人静也不睡觉，继续玩耍。

年过半百为儿复出

菅原初代带儿子去看医生，诊断出他患有注意缺陷多动障碍综合征（ADHD）。可惜老公不但不管，还经常与她发生激烈争吵。这份压力，转化成食欲；菅原初代习惯在不知不觉中暴饮暴食，在用食物填满自己的胃时，似乎也能够把痛苦全部吞噬。那时，她常去的店举行了一场小型的大胃王比赛。她意识到，只要能够赢得比赛获得奖金，就能够绕过丈夫，带孩子去看病。

在首次的亮相战中，她15分钟之内吃完了289碗荞麦面，虽未得到冠军，却也一战成名。于是，她开始一次次参加大胃王比赛。不只靠天赋，她会提前几个月做好准备，撑大自己的胃。“只喝水撑大胃部是不行的，因为水分会很快流入肠道，我必须让它停留在胃里。这是一种很艰难的训练，目标就是让胃变大，让食欲增加。”此外，因为很多大胃王比赛是在单位时间内比拼吃下去的东西，所以她还会有意识地训练自己的进食动作。平时，她还会锻炼自己的下颌咬合力，提高自己进食的效率。

2007年，她在15分钟内吃完了350碗荞麦面，比第二名足足多吃了100碗，正式成为大胃女王。她赚到了足够给孩子治疗的钱后，和丈夫离婚，也退出了大胃王界。谁知道，儿子竟然继承了她的胃口，同样也是一个食量深不见底的大胃王！为了应付衣食住行的开销、孩子的治疗和特殊学校的费用，她在2016年复出了。

已经年过半百的她，几乎像是燃烧自己的生命一样，迅速进入状态，重回大胃女王宝座。她在比赛中拼命暴食的样子，看到许多人掉泪。她打败了无数年轻的对手，拿下了无数比赛的冠军，但身体状况也每况愈下。今年3月9日，她在深夜静静离开了人世。