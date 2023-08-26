张惠妹马国开唱 禁唱《彩虹》

（吉隆坡讯）张惠妹（阿妹）马国开唱，“彩虹”元素全消失，不只禁唱《彩虹》，连彩虹旗也不能带入场。

暌违六年，天后张惠妹《ASMeiR 2023世界巡回演唱会》马来西亚站星期五（8月25日）首开锣，这次张惠妹在马来西亚一连开唱两晚，现场引来万名粉丝朝圣，不过，星期五晚上的演出中，阿妹的《彩虹》这首歌在马国站“消失”，根据马来西亚报章报道，马来西亚站的“彩虹”元素也同样被禁，除了官方列出违禁品包括彩虹旗，入场前也另有图片标明彩虹旗是不被允许带入场，《彩虹》这首歌也不在歌单中。

阿妹演唱会“彩虹”旗被列为违禁品。（互联网）

其实除了马来西亚站之外，根据台湾媒体报道，本月5、6日阿妹在北京凯迪拉克中心开唱，《彩虹》这首歌也从表演歌单中被删除，连歌迷身上有穿戴任何彩虹元素的物品都被禁止入场，引起大批网民抱怨。据知，观众进场时，身上的衣服若有彩虹元素会被要求换衣、包包上有彩虹徽章的也不可以通过，甚至有人只是背包背带上有一小截彩虹装饰都会被没收，演唱会结束后也没拿回来。

上月新加坡巡演 照唱《彩虹》



彩虹是国际上公认的LGBT社群象征符号或元素，而《彩虹》一曲2014年是张惠妹献给同性恋好友的歌曲，过去也是台湾同志游行的主题曲，2014年在新加坡活动也曾遭禁唱。

不过，今年7月初，阿妹在新加坡站的演唱会中，演唱了《彩虹》，虽然现场没有出现彩虹旗，但粉丝们却自发性安排了彩虹荧光棒，每个人拿一个颜色，创造出超美的彩虹光。

被粉丝惹哭



虽然《彩虹》这首歌被删除，但丝毫未扫粉丝的雅兴，阿妹一登场就以《血腥爱情故事》、《当我开始偷偷的想你》等快歌开场，全场被她的歌声震慑得热血沸腾。

整场演唱会，阿妹一首首经典唱下来，包括《我要快乐》、《好胆你就来》等夯曲一出场，粉丝已自动进入大合唱Mode，阿妹几度激动到无法说话，直说被这个场面震撼到起鸡皮疙瘩。

之后，在演唱抒情歌环节时的《掉了》、《离别总是那么突然》、《身后》，阿妹更是被现场粉丝的大合唱感动地落泪，她感触说：“每一次唱这三首歌，都要告诉自己情绪要Hold住，不可以哭，我很随性的，想哭就哭，想笑就笑，希望你们也是，来我的演唱会可以抒发你们的情感，开心也好，伤心也好，我们一起。”