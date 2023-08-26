网民追问双李为何不帮李玟 “追杀文”热搜后被消失引议

（综合讯）中国歌唱选秀综艺《中国好声音》被控在去年录影期间霸凌担任导师的李玟，引发外界强烈指责，节目也于25日正式宣布停播，进行调查，但仍无法平息各界怒火。据台媒报道，有网民提出4大诉求，要求相关单位照做才能显示诚意，一度登上热搜，怎料没多久就被删除，再度掀起热议。

有网民对《中国好声音》提4大诉求。（微博截图）

《好声音》虽已被停播，仍有大批网民不满意，开始转发一篇明确提出4大诉求的贴文：一、应永久停播下架；二、浙江卫视和节目组道歉，“那个不可一世欺负李玟的导演”出来道歉，一个都不能少；三、国家相关机关彻查节目多年恶行，比如有人通过收选手钱敛财、晋级黑幕等众多被曝光的内容，并通报公众；四、记得付给今年的导师们违约金。

该贴文一度登上热搜，但没多久就传被消失，惹来网民怒斥，认为此举是试图压制言论，怀疑论点“刺中要害”。

《中国好声音》诉求文引来网民讨论。（微博截图）

甄妮：不敢太高兴

歌坛前辈甄妮连日为已故好友李玟发声，24日在脸书直斥那英的姐姐那辛，点名她是被指欺负李玟导演柳骊的上司。那辛则发文澄清自己的身份。25日，甄妮在《中国好声音》暂停播出后，激动留言：“谢谢各位内地的老师们替她争取正义。谢谢各位网红不遗余力的继续。”

26日凌晨5时，甄妮再度发文：“不敢太高兴。出尔反尔本常事。Eyes on you.（审视着你）！”似乎担心调查不彻底，不敢过早乐观。有人担心甄妮的安危，她回应：“我会注意的。”

李克勤李荣浩被追问

此外，余怒未消的网民，也不停抨击和李玟担任同届《中国好声音》导师的李克勤与李荣浩，质问他们当时为何不帮扶李玟。网民从曝光的视频中，发现李克勤和李荣浩当时坐在李玟的附近，却都“视若无睹”，没有援手。风波烧开后，几名导师也都没有发声，透露事件的真相，引发一些网民的不满。

不过，也有网民相信他们私下有帮忙，不出声应该是有不得已的苦衷。还有人说，李玟去世后，李克勤是少数几位参加追悼会的艺人之一，当时他抱着发烧40度的躯体前往追悼。

挺《中国好声音》学员发声

另一方面，网上也流传一个视频，是针对之前有前学员出面爆料，称节目中要导师转身让学员晋级得付50万人民币（约10万新元）。在视频中，过去参加过《中国好声音》的一些学员，他们说在节目中没有受过不公平的待遇，包括被要求付这笔钱给导师让他们转身或被强迫签约。发声者包括2022年学员翁杰、2020年程墨寒、2017年的王乐汀。2013年的学员刘雅婷说，她听到付钱传闻时感到心痛，因为比赛结果是她辛辛苦苦比出来的，却被说成是她付钱才有的。

这个视频能否帮忙节目洗白还不清楚，但有网民质疑这些学员有没有收钱才替节目说好话。