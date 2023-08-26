争议声中那英准备澳门开唱 网民：我要去门口卖鸡蛋

（综合讯）中国歌唱选秀综艺《中国好声音》风波不停，日前传出暂时停播接受调查消息，但网民怒火未消，目前看似烧向在节目中担任过最多届同时也是元老级别导师的那英。又因为那英姐姐那辛，日前被甄妮点名为欺负李玟导演的上司，有网民也对这对姐妹不留情地批评。那辛已澄清自己的身份，但目前在泰国度假的那英对争议至今仍保持沉默。

日前，最新消息显示，那英在中国国庆的十一黄金周——10月1日、2日将在澳门新濠影汇综艺馆连开两场演唱会。网民看了分六个档次的票价——约从115新元到1000新元不等，酸说：“在风口浪尖处，还卖得比周杰伦的演唱会门票贵！”

但也有网民说，抛开争议不说，那英在歌坛的地位还是很高的，之前还参加了人气综艺《乘风破浪的姐姐》，跨代粉丝多。能在这个时间点出来开演唱会，可以说她对自己非常自信。

另一些网民则说，从演唱会的门票预售情况看来，暂时并不理想。还说一般来说，大咖举办演唱会，黄牛一早就开始行动了，但此次没有黄牛行动，似乎说明了一切。

在《中国好声音》之前，那英还被卷入针对刀郎的风波，相信对她的形象伤害不小。最近，有网民挖出她多年前被一个女粉丝擅自拍照惹怒，直接踹出一脚的旧争议，引发更多议论。

难怪有网民半玩笑地喊话说，那英在澳门开唱时，他要去门口卖鸡蛋，叫大家记得照顾他的生意。