星际大战：亚苏卡 Star Wars: Ahsoka

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改编自《星际大战》系列中的同名角色，故事围绕着由Rosario Dawson饰演的亚苏卡（Ahsoka Tano）展开。讲述大约在电影《星际大战六部曲：绝地大反攻》中的事件7年后，脆弱的新共和国面临全新威胁，帝国残余势力暗中崛起，影集《曼达洛人》第3季埋下反派“索龙元帅”即将归来的伏笔，亚苏卡与伙伴联手展开调查。

星际农场

8频道 晚上10.30

地球上的粮食、资源，以及生活素质有关的问题，太空中也有。经过多年的深入研究，现在的太空或许可以让人类存活下来。2021年，新加坡食品局把本地香菜种子送上国际空间站，过后从太空回返地球的种子种出的香菜更长更重，显示太空或许可以种出更好的作物。在太空做一些事，让它生生不息，其实是在为地球的未来做准备。

月球陨落 Moonfall

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

主演：Halle Berry、Patrick Wilson、John Bradley、于文文。描述月球偏离原本的轨道，即将威胁地球人类的性命。三位不被看好的英雄放手一搏，展开艰巨任务，登上太空阻止惨剧，最后发现月球其实并不如众人所想。

我的青春都是你

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上11.00

主演：宋芸桦、宋威龙。高考时发挥超常的差等生周林林，意外和邻居学霸方予可一同考进大学畜牧系。周林林为弥补无意间对方予可造成的初恋创伤，千方百计帮他追回校花初恋，自己却不知不觉掉入青春陷阱。