为刘心玲医药费筹款 陈建彬短信被误以为是诈骗

刘心玲癌症复发，艺人公会会长陈建彬8月25日午广发信息，帮刘心玲筹募3万元医药费，一天之内就筹获1万6000元。不过陈建彬的筹款信息，也被部分受众误会是诈骗。

新加坡歌台艺人刘玲玲的妹妹刘心玲（55岁）于2014年诊断第三期乳癌和淋巴癌，接受治疗后原已控制病情，不过2023年初发现癌症复发。她日前出现在刘玲玲的脸书直播，谈及病情，也提到医药费至少两三万新元。

陈建彬得知后，通过手机短信在艺人朋友圈中招募善款，没想到一传十，十传百，该则筹款短信迅速通过Whatsapp和社媒在人与人之间传播。虽然引起更广大关注，却也染上诈骗之嫌。陈建彬8月27日上午接受《联合早报》电访时澄清，筹款短信确实由他发出，并非诈骗。

他担心若在社媒分享筹款信息，会让不法之徒有机可乘，篡改他的手机号码行骗，于是刻意只在艺人朋友圈发出筹款短信。他认为这样的筹款方式最直接也最方便，他也记录下每一项捐款以示透明。

陈建彬为了避免不法之徒有机可乘，故意不在社媒发出筹款文。（陈建彬提供）

他说：“我只通过Whatsapp联络艺人朋友，这是我想到最快、最简单、最低调，且不会被不法之徒利用的方法。短信发出第一天筹得1万6000元，今天第三天，目前为止已有超过两万元。有些艺人要求匿名捐款，但是我会记录每一笔捐款，到时把总数和捐款名单都交给刘心玲。”

《联合早报》日前报道，刘玲玲顶着脚伤苦撑完成歌台演出，是为了不让观众和粉丝失望，因为当中不少人要把红包交给癌症复发的妹妹刘心玲。陈建彬体恤刘玲玲兼顾家庭和照顾妹妹的苦处，加上身为新加坡艺人工会会长的义务，于是伸出援手发起筹款活动。

妹妹刘心玲（左）患癌，刘玲玲（右）一直从旁照顾。（档案照）

陈建彬也说：“我今早（27日）特别拜托梁导梁志强在他的‘趴趴走’步行活动提一提，结果现场有好心人士捐出5000元。我预计8月31日截止筹款，到时会在刘心玲的同意下，可能跟她做个直播，把所筹得款项和名单交给她。