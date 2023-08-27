曾国城泪别13年节目《一袋女王》

（台北讯）台湾综艺节目《一袋女王》陪伴观众13年，日前录制最后一集内容，主持人曾国城、巴钰、纪言恺及宇珊不舍落泪。

迪士尼集团早前宣布在2023年底前下架11个在台湾的所有频道，当中包括播出《一袋女王》的卫视中文台，导致2010年开播的该节目必须终映。《一袋女王》日前进行最后一集录影，特别邀请六名创造许多高收视的“一袋之最”来宾上节目，包括马力欧、夏宇童、李明川、李懿、撒基努和宋哥，搭配他们过往在节目上的精彩影片。现场满是不舍，一向沉着冷静的曾国城也不禁泪崩。

纪言恺和宇珊虽然只参与到最后的299集主持工作，但已与节目建立深厚感情。宇珊边哭边说，自己这两年跟大家变成家人关系，因为节目让更多人认识她，还接到许多工作邀约。她说：“我找到自己想在这个圈子想做的事情，谢谢《一袋女王》这个温暖的家。”

纪言恺则说，只要有录影那周的周一晚上，曾国城一定亲力亲为先跟节目团队开会，所以每次周四录影结束，他不只很有参与感，更觉得《一袋女王》是个有灵魂的作品。

《一袋女王》主持群纪言恺（左起）、曾国城、巴钰、和群宇珊日前录制节目最后一集。（互联网）

曾国城为了最终场录影，一样全力以赴，从出场介绍、走位位置到音乐搭配，他都亲自确认。

到了告别时刻，巴钰忍不住哽咽地说，自己一直在想要用什么心情面对最后一集录影。当她在录影前看到搭档曾国城认真指挥排演大家的走位时，她才恍然大悟，这就是她想要的结束。她说：“每一个人一样认真地在工作岗位上，恰如其分扮演好自己的角色。先说再见，将来还会再见。”

曾国城闻言跟着落泪。最后在曾国城的带领下，所有人对着萤光幕外的观众挥手感性告别。