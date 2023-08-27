信以颠覆版《对你爱不完》回归《披荆斩棘》

（综合讯）信（苏见信）参与《披荆斩棘》第三季首集初舞台演出，把郭富城的成名曲《对你爱不完》唱得面目全非！（文末有视频）

在节目上季成团的信这回挑战特别规则，一人PK优胜的五组哥哥，成绩超越第5名的瘦子组才能回归本季节目。当主持人宣布他将演唱郭富城的《对你爱不完》时，在后台观战的哥哥们错愕以为他要跳舞。

信顶着长发，披上重达140公斤、用3800朵花制作的“荆棘玫瑰战袍”，在台上嘶吼诠释暗黑重金属版的《对你爱不完》，与原唱者郭富城的版本截然不同，让哥哥们惊呆。他的好友林志颖苦笑，品冠还再次跟旁边的港星关智斌确认“不是《对你爱不完》吗？”；胡彦斌则直呼很像电玩游戏里的大Boss（老板）。

信颠覆版的《对你爱不完》赢得全场欢呼，哥哥们起立鼓掌。瘦子赞叹“很像是总决赛的感觉”。最终一千名观众评分结果，信获得887分超越瘦子组和王耀庆组，成功加入本季《披荆斩棘》，形成32名哥哥最终阵容。

对于自己的表演，信8月26日在微博发文：“深夜、再看初舞台、感恩节目组愿意冒险给我这么大的空间做我想做的。这是把双面刃，舞台上是会被放大检视的，还可以更好的，但这就是舞台，没有理由！但有时太用力的时候会有出乎意料的反馈，所以今后，我会用半信半疑的人生态度去迎接每一个挑战、我的爱很长，我的爱很狂。”