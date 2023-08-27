《好声音》再爆女冠军560万买奖 导演疑似对李玟道歉

（综合讯）中国歌唱选秀综艺《中国好声音》连日来黑料不断，近日有自称节目前制作人的网路博主踢爆女选手豪掷3000万元人民币（约560万新元）买冠军头衔。网民充当侦探，把矛头指向张碧晨和单依纯。

制作该节目的浙江卫视在8月25日公告“鉴于对观众和网民反映的《中国好声音》节目的问题正在调查之中，该节目暂停播出”。不过，仍然无法平息连日来关于节目亏待李玟、黑幕和潜规则等风波与传闻。

微博近日盛传的最新爆料指，有一个冠军是花3000万人民币买的，而且“这位冠军不仅是女选手，还是大家很熟悉名字”。话题引起网民抽丝剥茧分析，《中国好声音》共出过五名女性冠军，其中张碧晨、单依纯的可能性最高，因为其他女冠军根本出不起3000万人民币这个价码。

网民认为，张碧晨参赛前就是职业歌手，资本雄厚，买冠军有其可能性。单依纯则是公认的富二代，更有个人公司与品牌，很可能为了事业发展和拓展影响力而买冠军。两人未对传闻做出回应。

自称是节目前制作人的博主爆料，指有女冠军砸钱买冠军。（互联网）

疑似柳骊向李玟道歉

另一方面，已故天后李玟生前控诉节目欺凌的录音档流出后，有指罪魁祸首是名为柳骊的导演。

香港媒体报道，柳骊疑似承受不了舆论压力，正式发文向李玟道歉。署名“好声音柳骊”的账号发出贴文：“我正式向CoCo李玟道歉！”

署名“好声音柳骊”的账号发文向李玟道歉。（互联网）

内容还提到，李玟当时带病录影，因不满规则而被粗鲁对待，双方发生冲突。后来李玟脚伤复发，让学员搀扶着上台。不过，节目组在明知道的情况下，故意使走学员，导致李玟在舞台上摔倒，不得不重新接受腿部手术。发文说：“我处理事情不公，致李玟导师受委屈，正式道歉，对不起。”

不过，有网民认为她的道歉来得太迟，现在说什么都无济于事。