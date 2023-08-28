杨修华新作《默视录》台湾帮演员挂帅　“偷窥者”李康生反被跟踪

新加坡导演杨修华自2022年迷你剧《深网》之后，再找来“台湾帮”演员参与本地作品拍摄。他的最新华语惊悚片《默视录》请到金马及亚太影帝李康生和两届金钟最佳男配巫建和挑大梁。台湾女演员陈雪甄上回参与《深》演出，这次在《默》演出母亲角色，同时也是一名优雅的舞蹈老师。

《默》故事叙述年轻爸爸Darren（巫建和饰）发现宝贝女儿失踪，而他的私生活片段竟无预警泄漏，让他不禁怀疑女儿的失踪与当超市经理的邻居（李康生饰）有关，于是窥探者反变成被跟踪的对象……

杨修华说，《默》探讨偷窥和监控的议题，带出人们如何看待自己和如何被他人看待的面面观。他说：“这跟新加坡的组屋建构紧密拥挤有直接的关系，但这种现象不是只有出现在新加坡，像台北那样的亚洲城市，应该也会引起共鸣。”

《默》预期在2024年初完成后制，紧接着开始筹备参加国际影展和电影发行。

李康生：杨修华像蔡明亮，给演员充分自由

杨修华说， 李康生和巫建和都是他非常欣赏的演员，彼此聊了剧本后，他们都对角色很感兴趣就点头了。他说：“李康生是一个对肢体语言很敏感的演员。很多时候即使话不多，也能带出很强烈的感情，跟一个这样有经验的演员合作，能让角色更加丰富。”

李康生之前合作最多就是蔡明亮导演，与杨修华导演合作起来，撞击新的火花，但也有类似搭档蔡明亮的感觉。

李康生在拍《默》的空挡接受《联合早报》访问时说，杨修华导演的剧本里头有许多跟踪及窥视情节，风格很特别 。他说：“导演也给予演员充分的信任和自由，不拘泥于台词，愿意接受现场碰撞出来的即兴表演，这点跟蔡明亮导演很相似。”

来新拍摄数月，李康生对新加坡的印象就是一个国际化的城市，多元化种族相互融合，有着独特又和谐的文化氛围，“剧组团队也相当国际化 ，有许多来自不同国家的技术人员、演员，大家聚集在新加坡一起拍片，对我而言是一个非常特别的经验。”

演而优则导，李康生曾执导《不见》和《帮帮我爱神》，还有新作《有风的日子，有云》，问及当演员和当导演两者感觉有什么不同？自己又偏好哪种表达形式？

李康生说：“演员和导演两者相较之下，我当然比较喜欢当导演，因为更有成就感 ，但是当导演相对也比较辛苦，要为筹措资金而奔波 ，还得负责扛起整部片的成败，所以比当演员的压力来的大！ ”

巫建和来回上下楼梯40多次，为角色学溜冰

两届金钟奖最佳男配角得主巫建和曾是专业搏击选手，但他在《默》中动作镜头其实不多，反而有不少走路和跑步的戏。他说：“记得有次在楼梯上下来回跑了40多趟，还为了角色学溜冰，体验了许多新鲜的事。”他也希望未来有机会能拍动作片，好好发挥自己的搏击技能。

巫建和片中饰演年轻爸爸，与“孩子”周安雅有很多对手戏，增添一定的难度。“有时要等小孩睡饱，顺着孩子的情绪更动剧情走位。小孩不好控制，经常会有‘意外’发生，像原本想要小孩哭她却在笑，需要她笑结果她却哭了，但这些‘意外’也让剧本更丰富，人物更真实，非常难忘。”

上回防冠病，陈雪甄二度来新尽情享受美食

凭台湾《粽邪》系列电影和串流夯剧《台北女子图鉴》而为人熟识的陈雪甄，2022年来拍《深网》时，为防冠病几乎都是躲在房间吃东西，没机会真正体验到新加坡的美食。这次再来狮城，她终于有机会欣赏和探索新加坡，结果让她惊艳，原来本地有那么多好吃的东西！

陈雪甄说，她在《默》的角色看似日常平凡，但得诠释两代的亲子关系，难度和挑战其实更大。她也很享受和杨修华的合作过程，因为对方给予演员足够的信任和自由创作的空间。

新人林幻梦露意外救了一只鸟

第一次来新的台湾新人林幻梦露，在演艺工作和人生极度迷茫时，意外被选中来新拍电影。留着很酷的金发榴梿头的她，强调没有刻意塑造很酷的模样，只是依照自己最舒服的样子生活，而她在《默》片的角色个性正巧贴近她的性格原貌。

林幻梦露在新加坡拍摄期间还发生一个小插曲，她说：“有天我休假外出闲逛时，在街上看到一只受伤的乌鸦，但我的英语不太好，没办法联络相关单位来救援，只能向剧组的人求救。一番波折之后，受伤小鸟被救走，我觉得大家都好温暖。”