最出彩妯娌：宋丹丹“好心坏事” 郝蕾“坏事变没事”

熟年

可上爱奇艺应用观看

中国剧近年最常见的题材是偶像剧，俯拾皆是，看得出市场需求。反观本地常拍常有的家庭剧，在中国似乎不算异常普遍，然而尽管“限量”，但每年总有一两部爆款，成为经典，如《都挺好》《小欢喜》《小敏家》《人世间》《小舍得》《乔家的儿女》等。

喜爱家庭剧的观众，2023年可以看看39集的《熟年》。剧中的灵魂人物是一个三代之家中的二媳郝蕾。在外人眼中她仿佛过着完美生活，然而在家婆曹翠芬的寿宴上，老公刘奕君突然失踪，她好不容易找到对方，却被告知离婚，这时家婆却传来患上了失智症。刘奕君的哥哥，即家族中的长子张国强（大陆演员，与香港演员同名）与长媳宋丹丹，和刚结婚的儿子王彦霖、媳妇唐艺昕挤在老旧的楼房。家族中最小的女儿王鸥原本生活无忧无虑，母亲生病让她第一次有了想成家的念头，但追她的人却是让她抗拒的小好几岁的“弟弟”庞瀚辰。一个三代人家庭的生活就此被打乱，他们该如何面对亲情、事业、婚姻，全都面对考验。

《熟年》是由爱奇艺联合出品，被央视选购播映，它根据作家伊北的同名小说改编，围绕一家几代人的离合悲欢展开，带出不少家庭问题，如失智老人、抑郁症、中年危机、亲子关系、生育挑战、姐弟恋等。

完美家庭生活面临崩塌

《熟年》带出家庭问题。（互联网）

郝蕾把一个贤妻良母的坚强和贤惠演绎得淋漓尽致。（互联网）

次媳郝蕾是杂志副主编，几十年来都是家族的主心骨，因为她总是善于安排大家的生活，贤惠、能干、稳重、周到，让家里人都听她的。不料，身为大学教授的丈夫突然一反常态，指控她长期控制自己的生活，让他透不过气，要求离婚。两人的儿子这时也想暂停学业，专心搞乐团。另一方面，她任职的杂志在纸媒逐渐让路给数码媒体发展的情况下，搞传统媒体出身的郝蕾，也面对严峻的时代冲击，人事、读者、广告金主的种种转变与挑战，都让她深感无所适从，也无可奈何。看来完美的生活眼看就要瞬间崩塌……

在矛盾与冲突碰撞到最高点后，让人庆幸地，剧情点到即止，不乱洒狗血，取而代之的是人物对于世间烦恼的从容，以及家人之间的温暖体现。尽管角色面对家庭突变冷静得可以，这点或许略嫌过于美化，但是演技精湛的郝蕾确实把一个贤妻良母的坚强和贤惠演绎得淋漓尽致，仿佛坏事到她手上，总能化解；人到中年的独特美态，也在她身上完美展现。

在长子的家里，日子本来过得小而美，但宋丹丹却老是“好心做坏事”，经常因为“独特的观点”惹出家庭矛盾。最可笑的是她为了多赚钱帮补家里，竟然冒充保姆到弟媳家里照顾失智母亲，又为了“维护母子关系”，对媳妇和亲家的居住安排挑毛病等等，让家里鸡犬不宁。

《熟年》海报上，一家三代围桌而坐，点出华人重视圆满的家人关系。（互联网）

郝蕾和宋丹丹这对妯娌的角色最出彩，她们与各自的丈夫角色也都生动地演绎出夫妻间的性格差异，载满平凡的笑与泪。

“小妹”王鸥的剧情线被观众挑出最多问题，例如她后面对大哥当年栽培的感激爆点，前面完全没有铺排；她和庞瀚辰的姐弟恋编得不太感人，之间还硬插一个令人讨厌的角色——男方有个年纪小辈分大的小姨（刘波儿饰），乳臭未干却对他们的爱情指手画脚，让人想因她而弃剧。刘波儿演来欠缺灵动，也让网民质疑她凭什么当演员。

那英唱主题曲温暖加分

这部剧39集拖太长了，唯一的好处是那英演唱同名片头曲，和连淮伟的片尾曲《奉陪》，一抒情一激昂，都让人听出耳油。从刀郎到《中国好声音》连续被卷入风波负评的那英，让人听到她声音的温暖，创作人三皮的歌词“想要忘记的历历在目／想要成全的渐行渐远”更点出生活的无奈。