82号古宅

Eazie TV应用·Thrill 凌晨3.45

中国惊悚片,由葛天、扈天翼、黄心娣、王康主演。故事讲述慕府大少爷在新婚前夕暴毙,为告慰亡灵,从此慕府闹鬼事件频频发生,直至三小姐留洋归来,与男友一起解开慕府不为人知的秘密。

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

这一集,杨志龙、郭坤耀及郭慧萱三位主持人来到拉扎鲁斯岛(Lazarus Island),岛上的环保小屋是由什么特别的建材打造而成?全新的榜鹅区域图书馆非常受年轻家庭欢迎,里面除了设有本地首个玩具图书馆,还有哪些无障碍设施呢?亚洲最大的飞禽公园“鸟类天堂”(Bird Paradise)是如何照料园区内鸟儿的健康?飞禽保健中心有哪些先进的医疗设备能更好地治疗病鸟呢?

成龙在《神探蒲松龄之兰若仙踪》带领一众小妖查案。(星和娱乐提供)

神探蒲松龄之兰若仙踪

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang

卫视电影台(星和Ch866)晚上9.30

主演:成龙、阮经天、林柏宏、钟楚曦。蒲松龄与捕快严飞联手追踪金华镇少女失踪案,带领一众小妖深入案情,并在寻找真相的过程中牵扯出一段旷世奇恋。

环游世界大冒险 第3季

Race Across The World S3

BBC Earth(星和Ch407,新电信Ch203) 晚上9.00

从太平洋最边缘的加拿大温哥华出发,团队行遍1万6000公里,跨越六个时区的地面,抵达位于大西洋崎岖海岸的终点线,也就是北美洲最东边的海港城市——纽芬兰岛的圣约翰斯。