82号古宅

Eazie TV应用·Thrill 凌晨3.45

中国惊悚片，由葛天、扈天翼、黄心娣、王康主演。故事讲述慕府大少爷在新婚前夕暴毙，为告慰亡灵，从此慕府闹鬼事件频频发生，直至三小姐留洋归来，与男友一起解开慕府不为人知的秘密。

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

这一集，杨志龙、郭坤耀及郭慧萱三位主持人来到拉扎鲁斯岛（Lazarus Island），岛上的环保小屋是由什么特别的建材打造而成？全新的榜鹅区域图书馆非常受年轻家庭欢迎，里面除了设有本地首个玩具图书馆，还有哪些无障碍设施呢？亚洲最大的飞禽公园“鸟类天堂”（Bird Paradise）是如何照料园区内鸟儿的健康？飞禽保健中心有哪些先进的医疗设备能更好地治疗病鸟呢？

成龙在《神探蒲松龄之兰若仙踪》带领一众小妖查案。（星和娱乐提供）

神探蒲松龄之兰若仙踪

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：成龙、阮经天、林柏宏、钟楚曦。蒲松龄与捕快严飞联手追踪金华镇少女失踪案，带领一众小妖深入案情，并在寻找真相的过程中牵扯出一段旷世奇恋。

环游世界大冒险 第3季

Race Across The World S3

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203） 晚上9.00

从太平洋最边缘的加拿大温哥华出发，团队行遍1万6000公里，跨越六个时区的地面，抵达位于大西洋崎岖海岸的终点线，也就是北美洲最东边的海港城市——纽芬兰岛的圣约翰斯。