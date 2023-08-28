张栋梁初舞台全程含泪 王心凌送惊喜

（综合讯）中国音乐竞演节目《披荆斩棘》第3季8月25日开播，马来西亚歌手张栋梁在初舞台献唱17年前所主演偶像剧《微笑Pasta》片尾曲《北极星的眼泪》，还请来了女主王心凌帮忙录制旁白，一句“嗨，栋梁你好吗？”瞬间炒热现场气氛，连张栋梁也忍不住在社媒发文感慨：“还没上台就一整个（整个人）激动，全程泪光闪闪是怎样啦！”

他隔天则在微博无预警直播，被问录制二公时被直击膝盖有护膝，他透露自己的膝盖其实已受伤大半年，所以接到节目邀约时曾考虑是否接受，入组前还在马国跟退役羽球选手李梓嘉一起做复健运动。

为了做好准备，张栋梁也提前跟曾上过《乘风破浪》的王心凌取经，他说：“她最近都有发讯息，说会很累，要撑住，要上紧发条。”

胡兵（左二）对苏见信（右一）喊了一声“那英姐”，把对方给喊懵了，然后还自顾自地捂嘴笑了起来。（互联网）

胡兵蹭那英热度开玩笑翻车

《披》第3季也邀来演员胡兵加盟，他近日和王耀庆、苏见信等人到新浪总部“扫楼”，在接受访问时，一度喊信“那英姐”，不但把信给喊懵了，胡兵还捂嘴笑了起来。“苏见信是男版那英”“胡兵叫苏见信那英姐”登上热搜后，由于那英最近因《中国好声音》风波被推到风口浪尖，大家质疑胡兵是故意蹭热度，狠批他说，“是什么都要蹭一下吗？”有者表示，“胡兵这样真的好没有礼貌啊，苏见信哪里像那英……”

郑嘉颖（右图）在初舞台登场，似乎因嗓子出状况而唱走音。左图为陈凯琳。（互联网）

郑嘉颖唱走音被嘲 陈凯琳夸老公勇气可嘉

港星郑嘉颖在初舞台献唱电视剧《步步惊心》的主题曲《三寸天堂》，当时嗓子似乎出状况，开口走音被群嘲。同为艺人的妻子陈凯琳8月26日到马来西亚为新楼盘拍广告兼出席推介活动，谈到老公演出的表现，她缓颊说要踏出舒适圈不容易，夸老公勇气可嘉。“我知道他的情况，但是他很努力地做好这个演出，很棒，作为一个爸爸，他让小朋友看到迎难而上，多难都坚持，是一个好榜样。”

之前郑嘉颖拍节目时累到在医院吊点滴，最后在一公舞台中被淘汰，陈凯琳指新闻出街的时候老公已经没事，“他那时候就跟我说了，当下只能默默希望他安好。”