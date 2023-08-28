胡歌“不拍戏”挨轰 触怒粉丝亲回“我跟大家看到的不一样”

（综合讯）男星胡歌日前无预警发文“如果未来五年，我不拍戏了…”，疑似要淡出演艺圈的宣言震惊陆网，随后话题越演越烈，遭网友批评“清醒一点”、“别发癫”。他近日宣传新片，正式回应发文风波。

胡歌无预警发文“如果未来五年，我不拍戏了…”，引发外界批评。（互联网）

胡歌出席电影《不虚此行》宣传，谈及日前发文风波，罕见表情严肃，缓缓说：“可能我是一个很奇怪的人，可能在大家眼里就是我好像不定时的就会有一些很出乎人意料的行为或者举动”、“大部分的人看了就是会说他是不是又喝多了之类的，但其实不是，其实对我来说，其实我的底色跟大家看到的样子很不一样，我经常会自我矛盾然后各种纠结，内心有很多挣扎，可能大部分时间都是克制的，很多时候还会妥协，很像影片中的角色，但有时候另一方会战胜自己。”

胡歌自认是个奇怪的人，在大家眼里好像不定时都会有一些很出乎人意料的行为或举动。（互联网）

40岁的胡歌因《仙剑奇侠传》爆红，随后凭《琅琊榜》人气再度飙升，近年投身大银幕演出多部电影。他在《琅》人气鼎沸之际，闪电出国留学，甚至在颁奖礼中林依晨特别致词欢送，不料他赴美去了3个月就回来，返国后母亲癌症复发，就再也没有出国。事隔多年，他突然提出“如果未来五年不拍戏，引发粉丝批评“要知道那天你的胡言乱语伤了多少粉丝的心”、“自从结婚后，精神状态怎么越来越不对劲儿？”、“你才四十，拜托清醒一点”，更被形容“半夜发疯粉丝不买帐”。男神此次突然陷入风评危机，也是始料未及。