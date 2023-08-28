金宇彬亲赴粉丝灵堂道别 痛曝“一定要再见”

（韩国讯）金宇彬27日发文哀悼10年影迷知元（音译，지원）离世，感叹不久前才笑着嘘寒问暖，如今却是天人永隔。知元的家人以及粉丝朋友都因此获得了安慰，这段佳话传出后，许多网友也都为故人的冥福祈祷，也为金宇彬的暖举感动。

金宇彬27日发文哀悼名为知元的影迷，在飞往釜山送对方最后一程后表示：“总是那么活泼开朗的知元啊，这么长一段时间，总是你来看我，我一直到最后道别才知道这段路途是这么遥远和辛苦，想起不久前笑着嘘寒问暖的你，心真的很痛。”

金宇彬在机上拍下窗外的风景与知元生前写的信。（互联网）

金宇彬希望对方能在天堂无病无痛且幸福快乐，直到再次相见的那天要合照很多张，继续聊没能聊完的话题：“你很期待的那些新作品，我会更努力做得更好，请好好看着吧，很谢谢你是我的粉丝，真的很谢谢你，我们一定要再次相见喔。”

留言区中可以看见，知元的家人都留言对金宇彬表达感谢之意。知元父母相当感谢在家人都为此感到伤心之际，知元生前非常喜爱的演员能够亲自来到现场送他最后一程，还送上了花环与慰问金：“我们获得了很大的安慰，我们也深信这对已经到新的世界的知元带来很大的力量与安慰。”

金宇彬已故忠粉为偶像写的信。（互联网）

而因为喜欢金宇彬和知元成为朋友的粉丝也写下了长文：“在得知讣告消息后，金宇彬、申敏儿和am娱乐都送来了花环表达哀悼之意，宇彬更亲自来到釜山安慰了难过不已的知元家人们和我们，知元能够在最后一程见到10年来真心喜爱的演员宇彬一定感到非常幸福。”