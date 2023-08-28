《好声音》爆停播真正原因 薛之谦、周华健罢录

（中国讯）因为观众和网民对《中国好声音》的质疑之声实在太大，浙江卫视终于在李玟音频曝光后的第八天，宣布暂停节目的播出，令无数网民雀跃不已。

歌手甄妮一直在为李玟一事发声，得知《好声音》暂停播出后欣喜若狂，连发多条留言感谢网友。

有知情人士透露，《好声音》真正停播的原因，实际上是因周华健和薛之谦俩位导师坚决要求退出，且给多少钱都不录！

薛之谦被拍到在节目上发火。（互联网）

薛之谦被拍到在节目上发火。（互联网）

其实早在停播之前，很多网民就发现薛之谦的镜头少得可怜，来来回回就那么几个镜头，让网民猜测薛之谦应该是和节目主办方闹得很不愉快。在薛之谦为数不多的镜头里，网友还撇到他的不悦，称：“老薛明显窝着火的样子”。

周华健给薛之谦竖了一个大拇指，表示对薛之谦的佩服。（互联网）

对于比赛的甄选过程，潘玮柏惊叹不断，对着薛之谦面面相觑。（互联网）

虽然镜头不多，话更是少得可怜，但薛之谦在《好声音》中却因为一句话揭开了黑幕，引发网友热议。在节目中，薛之谦问一位选手：“知道我们在背后干嘛吗”，随后薛之谦表示：“我们在商量谁转”。这番话让人生疑，导师转椅子，为何需要商量？

女网友爆料指薛之谦现场救了学员，节目播出时却被剪成学员遭淘汰，让她傻眼。（互联网）

一位现场观众表示，在现场明明看到薛之谦救了一位女学员，可剪出来女学员却被淘汰了。这位现场观众质问节目组：“怎么钱没给够吗？老薛那么多梗，被你剪的什么东西啊”。节目还出现周华健和潘玮柏比拇指夸赞薛之谦的镜头，让人怀疑为何导师们要称他为“英雄”？

随着《好声音》霸凌真相越揭越多，相信这股#《好声音》metoo揭黑幕风潮还会持续好一阵子。