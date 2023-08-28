李国煌送“旺来” 尚达曼给“惊喜”

当本地喜剧天王李国煌，遇上总统候选人尚达曼，两人之间会擦出什么样的火花？李国煌星期天（8月27日）在IG更新与尚达曼的合照，其中一张是李国煌送了一个大“旺来”（黄梨）给尚达曼与其妻子珍一藤木。

李国煌接受《新明日报》访问时解释，为何会送那么大个“旺来”给尚达曼？国煌说，一开始以为竞选标志，是选举局所给的，但原来不是，而是候选人们自选的。

“我就问他为什么会选‘旺来’，他说是综合他们整个团队的意见想出来的。”

他也提问，选择“旺来”是不是希望带给国人好运？尚达曼则表示，华人过年有凤梨酥、马来人过年就有凤梨塔、印度同胞也喜欢吃，他们就觉得这能代表四大种族。

“只要是黄梨做的食品，我们四大种族都喜欢吃，我想一下也是有理由啦。而且，因为我看他送很多人黄梨，但很可怜只有自己没有，我就送他一个咯。”

国煌透露，促成访问的机缘，是得到尚达曼团队赏识找到他，他们在上星期五（25日）就已完成访问，预计星期一（28日）、星期二（29日）就会在两人的社交媒体上播放。

“问题是我设置的，看他怎么回答，如果问题由他们设，就太官方，而且不好玩。”

至于团队为何找上他，李国煌坦言并不知道，他还说，若时间配合得到，其他候选人找他，他也愿意再进行类似采访。

“有人在我那边留言讲，说我已经透露要投票给谁了，其实这只是一个访问，并不代表说我会投给谁。”

好奇“他的头怎么保持得那么亮”

国煌直言与对方互动相当良好，他只是在拍摄之前，预先和对方说会问这几个问题，尚达曼看了后也没说“这个不给问，那个不给问”，所以这访问是比较好玩，发问性质比较自由，而且不是太官方的。

他也透露，其实这个访问是在“被吓死的情况下做完”，至于为何会被吓死？

“因为他的答案是给你很surprise，他毕竟是其中一名总统候选人，你会以为他的答案会很官方，但他给你的答案是很令人惊讶的。”

记者询问国煌有关问题内容，他保持神秘并不愿意“泄风声”，但说出其中一个问题，是“问他的头怎么保持得那么亮”，并说对方答案让他惊讶，大赞他好玩、幽默、反应也蛮快。

至于尚达曼妻子珍一藤木是否也有接受访问？李国煌笑称，其实他的妻子是要索取签名。

“他的太太也是蛮幽默，拍之前在聊天，你就觉得他们其实就是我们看到的一对夫妻这样，蛮有趣的。”

惊讶尚达曼会用成语

李国煌在与尚达曼访问后，是否对他有不一样看法？他笑言在开始之前，对方团队就叫他不要紧张、不要怕。他也提起他与尚达曼，在之前有过一“桌”之缘。

“我说我都不怕，因为他都还不是总统，有什么好怕？当他做了总统之后，我们才来怕。”

“我记得很久以前，在裕廊国庆一个晚宴上，我有和他一起同桌，那时他是财政部长。那次之后，也没有再见面，直到那天做访问。”

他搞笑说，那时发现尚达曼头发已经很少，但在这个时候他的头发也没有少到，保持发根那个数量已经算是不错了，当然尚达曼也有在访问时透露秘诀。

李国煌说，虽然访问是用英语进行，但对方也能说几句华语！

“不要惊讶，他甚至还会说‘海纳百川’，吓死你！他喜欢写书法，我自己是访问时才知道！”