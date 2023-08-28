SM新男团RIIZE出事 SEUNGHAN被爆“勾搭未成年”床照外流

（首尔讯）韩国造星工厂SM娱乐即将推出新人男团RIIZE，团体筹备多年，直到9月4日才要正式出道，怎料，成员Sohee先是被爆出进出猎艳搭讪的场所，如今连SEUNGHAN（原名洪胜汉）也出事，竟遭到推特疯传与女子的亲密接吻照，且爆料者直指女生是未成年者，两人远赴松岛开房间，相关消息疯传一晚，但所属经纪公司SM娱乐并未回应。

照片中男子熟能生巧，在杯子里放水跟卫生纸制成简版烟灰缸。（互联网）

推特帐号为“owiskwu”的网友28日凌晨突然在网路上散播多张男子床照、亲吻照，网友在内文直指男生身份就是RIIZE的SEUNGHAN，爆料对方在即将出道之前交往未成年女生，两人还去松岛开房间，5万5000韩元（约56新元）的房费AA制。不仅如此，从爆料者释出的照片上来看，男子习惯把杯子里塞卫生纸跟水，疑似是为制成简易版烟灰缸，室内抽烟的私生活恶习受到挞伐。

男子穿着连帽外套疑似是新款式，当时RIIZE已经在准备出道了。（互联网）

“owiskwu”外流的照片更包含了男子与女生的亲嘴照，其中一张照片，被比对出男生还穿着于2022年7月推出的连帽外套，由此推算时间，该照片拍摄时期已经是RIIZE正在筹备出道之际，私生活令粉丝看得瞠目结舌。

韩网已经传开SEUNGHAN出事的消息，但SM至今零回应。（互联网）

不仅如此，该名推特爆料者还开了直播痛批SEUNGHAN是暴力情人，无套使得女友怀孕堕胎，甚至还在交往期间劈腿，各种渣男行径令人不敢恭维。不过，直播内容是否属实还有待商榷，由于音档现遭到删除，韩网也只剩下接吻照疯传，再加上SM娱乐处于沉默状态，使得粉丝集体崩溃。