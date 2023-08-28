F.I.R.前主唱Faye出庭否认诬告恩师

（台北讯）F.I.R.飞儿乐团前主唱Faye（本名詹雯婷）告恩师反被起诉诬告罪，8月28日低调出庭否认指控。此外，她疑似为躲避媒体而找分身故弄玄虚。

Faye因合约问题杠上老东家华研国际。她提告指控授权恩师陈建宁谈合约，陈建宁却涉嫌在华研合约的履约保证书上伪造她的签名，因此控告华研国际董事长吕燕清、总经理何燕玲和陈建宁三人涉犯伪造文书罪。

台北地检署2021年调查后，认定双方对授权范围有误会，予以不起诉。但高检署发回续查，北检重启调查后，将有Faye签名的授权签约保证书送到刑事局鉴定，确定就是Faye本人笔迹。此外，吉他手阿沁出庭时也证称是Faye亲自签名，检方认定Faye说谎还对陈建宁提告，将她依诬告罪起诉。

台北地院8月28日首次开庭，台湾媒体下午近4时就在法院门口等候，只见一名身材和Faye相似的女子，戴着鸭舌帽和口罩，在Faye的律师庆启人陪同下，快步走进法院。该女子看到记者拍摄随即压低帽沿、举起手遮脸，面对记者询问时均不愿回答。想不到，这名女子只是替身不是Faye！

左图中戴着鸭舌帽和口罩的女子随Faye的律师一同出现在法庭，被误以为是Faye（右图）。（互联网）

Faye直到开庭前才进入法庭。她在法庭上否认犯行，坚称当时之所以会对陈建宁、吕燕清和何燕玲提出伪造文书告诉，是根据事实证据，自己从未在保证书上签名，并没有诬告。

庭讯结束后，Faye和“替身”一起离去。Faye对于记者询问“今天开庭是否有要回应的”不作回答，被问及“坚持自己没有诬告对吗”时则摇了摇头，仅说了谢谢便随即离去。