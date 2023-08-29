韩志旼“摸臀读心” 摸出与李民基暧昧情

摸心第六感

Behind Your Touch

可在Netflix观看

这部韩剧太解压了，看的时候一直被李民基（Lee Min-ki）和韩志旼（Han Ji-min）的互动逗得哈哈大笑。

超能力的题材在韩剧不算新鲜，凭肢体接触就能“读心”的超能力也出现过，包括《会读心术的那小子》《Melo Holic爱情中毒》。《摸心第六感》的主角与其他读心剧主角不同的是，她必须摸臀部才能读心，而且不限于人的臀部，动物的也可以哦！

剧情描述父母早逝的兽医奉艺奋（韩志旼饰），继承了外公在乡村“无尽”开设的动物诊所。奉艺奋某晚到农场给牛只看病时，被流星击中，第二天她发现自己摸到宠物狗的臀部，竟然能了解狗狗的心声。

奉艺奋准备测试自己的超能力是否对人类管用时，被刑警文壮烈（李民基饰）看到并抓回警局，但后来因证据不足，让她离开。文壮烈是首尔广域搜查队的热血刑警，因失误被降职下乡，他为了回到首尔，希望多破一些案子累积业绩。

女兽医被怀疑变态

奉艺奋有一次不小心摸到文壮烈的臀部，文壮烈认定她是变态，狠狠地将她过肩摔，那一幕我笑翻了。之后文壮烈总会对奉艺奋做出一个“我在盯着你”的动作，李民基的表情也让我笑得前仰后合。

奉艺奋摸到文壮烈的臀部时，看到他的过去，证实自己能读取人心。她原本为自己的“不正常”不知所措，后来发现帮动物看病时，只要摸摸它们的臀部，就能对症下药，医术因此提高，诊所生意越来越旺。

李民基（左）和韩志旼有许多令人爆笑的互动，两人首次合作就擦出精彩火花。（取自JTBC脸书）

后来发生一连串事件，包括奉艺奋用读心术帮警方抓到绑架犯，文壮烈终于相信奉艺奋的超能力，他找出一堆未解的案子，要她去摸疑犯的臀部，成功侦破几个小案子。当村里发生谋杀案，两人能否借着奉艺奋的超能力揪出凶手？

这是搞笑又悬疑的爱情喜剧，成功点中观众笑穴，除了摸臀的爆笑设定和轻松有趣的剧情，关键元素包括李民基、韩志旼的绝佳火花。

李民基扑克脸喜感独特

我从2017年的韩剧《今生是第一次》就很欣赏李民基的演技，他的扑克脸散发着独特的喜感魅力，不用挤眉弄眼或做出夸张表情，就很好笑了。

韩志旼近几年的角色比较感性或忧郁，像是《耀眼》《春夜》《我的蓝调时光》，这次毫无偶包的搞笑演出，展现了可爱的喜感。除了被李民基过肩摔，还有一场戏也是让我捧腹大笑，是她边搓手，边朝李民基的臀部进攻，这才发现李民基牛仔裤的背后布满了铆钉，韩志旼的手一贴上去，李民基就狠狠坐下去，她痛到不敢叫出声来，那个扭曲的表情太生动了。

韩志旼摆脱忧郁角色，展现可爱喜感。（取自JTBC脸书）

两主角23公分的身高差异，站在一起很有“笑”果，互动轻松自然，交织出精彩火花。像是李民基问韩志旼：“你能不能挑自己想看的日期和时段？屁股可以戳、抓或揉捏，你没有尝试过吗？”

韩志旼真的去拿好姐妹的臀部试验，只见她用手指戳朋友屁股时，看到朋友一周前发生的事，之后用手掌摸，看到三四个月前的，再揉捏，竟然可以看到一年前的；她的结论是接触面积越大，揉捏得越频繁，就能看到越久远的画面。

配角或神秘或搞笑

这部剧有另一位关键人物，Exo队长金俊勉（Suho）饰演的便利商店职员金善佑，他天使般的微笑底下，似乎暗藏着不为人知的另一面。他以照顾被遗弃的猫为契机，与奉艺奋拉近距离，还搬到奉艺奋的诊所隔壁，到底有何目的？

剧中另一对令人爆笑的搭档是无尽警局重案组班长元钟默（金熙元饰）和奉艺奋的阿姨郑贤玉（朴成妍饰）。两人是彼此的初恋，不知为何分手，郑贤玉后来结婚又离婚，元钟默则单身至今。

朴成妍（左）和金熙元剧中角色戏仿《二十五，二十一》的浪漫情节，让人捧腹大笑。（取自JTBC脸书）

剧中有好几场两人回忆过往的戏，故意模仿韩剧《二十五，二十一》金泰梨（Kim Tae-ri）和南柱赫（Nam Joo-hyuk）的CP场面，包括在击剑场爆出暧昧情愫，还有在操场洗手台把水龙头倒过来打开后水花四溅，真的笑到飙泪。