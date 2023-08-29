AI主持会砸人饭碗？

AI主持人崛起，真人主持饭碗不保？

《2023香港小姐竞选》于上星期天（8月27日）晚上进行决赛，由于今年出现了人工智能的热潮，TVB也跟上潮流，出现史上第一位AI司仪陈婉嫣（Evelyn）。AI司仪横空出世是大势所趋，那本地是否也会顺应潮流，AI主持人未来又是否会取代本地主持人？

记者走访本地名嘴主持，且听他们怎么说：

周崇庆：只有AI主持太寂寞了

周崇庆并不担心：“假的始终是假的，它怎么样都没有办法模拟现场主持人所能营造的氛围。只要有个现场主持人，和AI主持人合作没问题。”

对他而言，主持人能炒热现场氛围，是AI主持人所没有办法取代的。

“因为新鲜感，新加坡也一定会尝试，但一段日子后，就会发现只有AI主持太寂寞了。结果 ，我们又回来了！”

杨君伟：不应是‘读稿机器’

杨君伟认为主持人不应该是读稿机器，而是有思想、感情及情绪，活动主持讲究主持人的反应与机智，发生状况时该怎么进行补救，这是AI没办法做到的。

“我觉得与AI合作比较辛苦，因为如果搭档只是照稿念会很死板，很多时候都要靠现场回应，看观众嘉宾怎么样，这些都是AI可能做不到的。”

杨君伟有一次主持慈善拍卖会，叙述故事时非常动情，情绪不自觉会感染现场来宾，来宾也因为分享而捐助更多钱，他连听电话答录都很抗拒。

“现场主持要能带动观众情绪，抛球、抖包袱及玩梗，最重要是主持人可以控场，到现在为止AI主持人都无法做到。”

郭亮：绝不担心会被取代

郭亮绝对不担心被取代，首先以现在的综艺趋势，别说AI主持人，基本上连主持人都已经不需要。

“所以完全取决于节目形式与流行趋势，从来没有考虑过是不是会被AI主持人取代。”

但他不排斥与AI主持人合作，所谓的合作就是人机互动的默契感。“我觉得这是很快会到来的一个趋势，甚至于人类可以故意出糗，被打败或者打败AI主持人，这些都是一个很综艺的新看点。”

“AI主持人的优势显而易见，但在这一行也是最大的劣势，因为我们不是流水线生产，我们需要非常人性化，人与人真正沟通，那是AI主持人绝对无法取代的。”

郭亮认为，人不可能通过荧屏看一堆机器人讲话、聊天、演戏，他相信真人的演绎是永远无法取代的。

李腾：AI无法解决突发状况

李腾认为AI主持人是个趋势，但和真人还是会有区别，因AI是虚拟的，需要很多设定。

“开始时新鲜有趣，到最后会发现，现场很多突发状况，AI无法解决，也少了一些温度，缺乏人与人之间的互动。”

李腾以自身为例，主持时若和谁有私交，知道内幕就能做一些调侃，AI很多是台面资讯，如果需要很多互动，及临场反应或及时对话，近期内使用AI还是会比较难。

但他认为，能与AI合作很有趣，他分享之前看到直播，主持人和AI互动很好玩。

“AI和真人最大区别是没有意识与情感”，李腾也补充，“AI很难‘砸饭碗’，它会是个桥段，让人感受未来感，但不可能从头到尾都是AI去做。”