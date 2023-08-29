杰尼斯事务所认创办人性侵 调查小组促现任社长辞职

（东京讯）日本杰尼斯事务所已故创办人约翰尼喜多川（Johnny Kitagawa）被控性侵公司练习生及员工，丑闻持续延烧。杰尼斯事务所五月起委任3位外部专家成立特别的调查小组，该组8月29日公开调查结果，认定创办人性侵事实，并提出现任社长应该卸任下台。

据报道，受委任的3位专家包括前检察总长林真琴、精神科医生飞鸟井望及律师斋藤梓。三人5月25日至8月29日期间进行调查，共有41人接受调查小组的会谈，其中包括23位受害者。受害者中有20名练习生，以及幼时受到约翰尼喜多川性侵的其他3名受害者。

报告书指出，创办人约翰尼喜多川最早从1950年开始有性侵行为，并且在1970年前半至2010年间，在杰尼斯事务所内，发生长期性侵他人的行为。然而，这行为却被其亲姐姐玛丽喜多川包庇，受害者不敢对抗高层掌权者，导致淫行持续发生。

调查小组认为，杰尼斯事务所长久以来由约翰尼喜多川及其家族掌控经营大权。公司现任社长藤岛茱莉景子（玛丽喜多川之女），是约翰尼喜多川的亲姪女。她曾因性丑闻事件拍视频鞠躬道歉。她当时对创办人的性侵行为表示不知情，受到全民质疑。

调查小组在报告书提及，已逝的玛丽喜多川和现任社长藤岛茱莉景子对约翰尼喜多川的行为应是知情的。为了今后杰尼斯的改革，调查小组建议事务所应考虑到家族经营所带来弊害，现任社长有必要卸任。

特别小组也建议，杰尼斯事务所必须承认这个事实，诚挚地对被害者道歉，尽快和被害者对话，并建立适当的被害者救济制度。