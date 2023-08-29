王净怒驳“靠妈走后门”谣言 男友曹佑宁心疼发声

（台北讯）台湾新生代女星王净8月28日在IG罕见动怒，坦言长久以来被指靠“走后门”得到工作，让她觉得自己的努力不受尊重，她还反呛造谣者：“如果是因为我戏演太多的话，那搜哩（对不起），之后还会更多。”

王净在IG限时动态发出长文，表示自己与他人没有不同，都是经过试镜筛选才拿到角色，“我也有很多很多没有试镜上的角色，也有很多想要挑战却没有得到的剧本。所以，我就问，何谓资源？何谓人脉？”

对于先前被传母亲是电视台主管，从而得到工作的谣言，她也澄清道：“不好意思，我妈从事医疗业，而且要不是因为我，我们家根本不看电视的。”

王净说，她承认自己是一个幸运的人，并且有许多爱她的人、导演、恩师在身边，但她强调：“我绝非透过任何人、或是任何关系得到任何一个工作。”对于恶意揣测感到不解，她直言：“如果是因为我戏演太多的话，那搜哩（对不起），之后还会更多，因为我才25岁，距离我要息影真的还要好几年，所以麻烦你们再忍忍。”

她说，明白作为公众人物将会受到放大检视，但这样毫无根据的谣言持续太久，实在太荒谬，更不满被谣言抹煞自己七年来的努力。“我知道会有很多爱我的人跟我说：‘不要在意’‘不要想太多’，一如既往的。但是，凭什么？”

王净限时动态全文。（互联网）

男友曹佑宁隔天（8月29日）在IG贴出和王净一同到海边玩乐的视频，力挺女友写道：“生活可以简单美好，也可以丑陋复杂。你可以决定自己要用什么样的眼光来看待这个世界，成为什么样的人。我相信大多数人都还是对生活充满希望的，而不是充满抱怨恨意不友善。”