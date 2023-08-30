好莱坞罢工见曙光？ Jessica Chastain获准出席威尼斯影展

（外电讯）好莱坞演员和编剧面对长年薪资不对等，再加上串流崛起，收入却没有提升，编剧工会已于2023年5月罢工，演员工会则在7月罢工，至今仍未见曙光；即便好莱坞大片接连上映，却仍无机会看到众多演员亮相，艾美奖甚至宣布延期。然而，据悉威尼斯影展将照常举行，并定于意大利时间8月30日开幕，外媒报道，Jessica Chastain（杰西卡查斯坦）、Adam Driver（亚当德利弗）等明星已经获准出席威尼斯影展，为他们主演的电影造势。

报道指出，包括《法拉利》（Ferrari）男主角Adam Driver、Luc Besson（卢贝松）执导电影“Dogman”的主演Caleb Landry Jones（卡莱伯兰德里琼斯）、电影“The Promised Land”主演Mads Mikkelsen（马德斯米克尔森）、电影“Memory”女主角Jessica Chastain等将出席影展。

此外，去年《猫王艾维斯》（Elvis）热卖之后，由A24团队制作、描述猫王与前妻Priscilla（普里西拉）的情史电影“Priscilla”的众多影人也会在影展上亮相。电影由Sofia Coppola（索菲亚柯普拉）执导，Cailee Spaeny（卡莉史派尼）与Jacob Elordi（雅各艾洛利）将在片中饰演Priscilla与猫王，该片将以Priscilla的视角为主，讲述一代歌王的兴衰，现年78岁的Priscilla更有机会一起出席活动。

外媒指出，因为这些电影均由非“电影电视制片人联盟”（AMPTP）成员制作，不会受到罢工协议的影响，但这已经是近两个月让好莱坞大明星亮相的唯一机会，除了先前确定无法出席的Emma Stone（艾玛史东）、Mark Ruffalo（马克卢法罗）之外，同时身兼新片导演、男主角的Bradley Cooper（布莱德利库柏）能否出席仍是未知数。不过，华人影星梁朝伟获颁本届终身成就奖，舒淇也担任本届评审，两位大明星皆会出席活动。