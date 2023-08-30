门票滞销降价无人问津 那英澳门巡演延期

（综合讯）《中国好声音》近日争议狂烧，浙江卫视上周五宣布停播并介入调查，但至今仍没有最新消息。不过，曾担任导师的那英和制作人的姐姐那辛，被爆出黑幕“爽捞油水”，被网友炮轰“最黑的两姐妹”。如今，那英10月在澳门的演唱会也被拖累，先是门票滞销，后再降价促销，可是依然无人问津，主办方唯有“无奈”延期。

海外综合报道，那英日前宣布在10月1日和2日将在澳门新濠影汇综艺馆举办《那英演唱会2023》，门票也已经同步售卖，然而却遭到了网友们的抵制。根据相关的票务系统显示，那英的售票情况差强人意，甚至出现多日无人问津的情况，有鉴于此，主办方开始降价促销，就连一向是售卖火爆的包厢票也开始降价。

称她身体抱恙 主办方宣布退票

根据报道，12位贵宾包厢派对套票原价9万8000澳门元（约1万6380新元），降至6万8000澳门元（约1万1366新元）；而24位贵宾包厢派对套票原价13万8000澳门元（约2万3067新元），降至9万8000澳门元（约1万6380新元），可是始终没有人问津。

昨天，主办方发文告宣布那英演唱会延期，文告表示：“非常抱歉，那英女士因应健康状况理由无法如期参演，后续如有变动将会及时另行公告”，即起开放全面退票。

消息曝光后，中国网友纷纷吐槽，“出来混迟早是要还的，要为自己的言行付出代价”、“是不是装病啊，这个时候？”“根本不是身体不好，避避风头”。不过，也有不少粉丝担心那英的健康状况，要她保重身体。

曾缺席上海活动 跑去泰国度假？

其实这也不是那英第一次宣布演唱会延期，在这之前，她原订9月17日要参加的上海音乐节活动，但也突以“身体欠佳”为由宣布缺席活动，主办单位更称经过多次沟通，那英还是坚持缺席，结果事后被网友遇到她在泰国度假。

对于演唱会延期，那英至今没有出面澄清。

多位《好声音》学员发声 称未被索取费用

《中国好声音》在李玟去世后，过去的黑幕连续爆出，前天起竟然出现多位自称“学员”的人发文，说参加节目没有被收取其他任何费用。

这些曾经参加过《好声音》的学员，都是在同一天发文，不断强调：节目没有收取费用，而且有些钱都是节目组支付。随着这类文章数量变多，网友提出疑问：为什么都在节目停播后发文？为什么都是2023参赛的选手？为什么不讨论李玟本人是不是遭受人格侮辱？

另，《中国好声音》冠名的《中国好声音-日出音乐节》却于9月2日至9月3日照常举办，但据知情人士透露，《好声音》已于一周前退出活动，最新海报上也不见冠名。