娱乐吃瓜：明星的恩人 刘在锡礼金供他住宿 张卫健感谢他雪中送炭

新加坡歌台艺人刘心玲癌症复发，艺人公会会长陈建彬通过手机短信在艺人朋友圈中招募筹款，为刘心玲的医药费尽一份心力，目前已筹到5万元善款。

竞争激烈的演艺圈中尽管向钱看的人不在少数，却也有不少温情事迹。屋漏偏逢连夜雨，当朋友遭遇金融危机、突发疾病及亲友背叛，刘德华、古天乐、刘在锡（Yoo Jae-suk）及吴宗宪都及时对他们伸出援手。

张卫健、刘德华——“我这辈子不会忘记的支票”



刘德华与张卫健。（互联网）

港星张卫健的演艺之路看似顺遂，但其实他一路走来也遇过许多难关。张卫健2015年在节目《我是演说家》上回忆道：“我人生中收过一张我这一辈子都不会忘记的支票。那时候我用自己的血汗钱，买了一些房子，买完之后马上来了金融风暴。有一天下午三点左右，我在北京的怀柔拍戏的时候，我接到家里人的电话，说我们再找不到钱去付贷款的话，我下个月就要申请破产了。”

所幸，在距离贷款期限的两个星期前，《少年英雄方世玉》播出且创下佳绩。“有一家经纪公司的老板马上抓住我要跟我签约，签完约之后，我跟他说：‘我马上要破产了，老板你能不能帮我度过这个难关，我没钱付贷款。’然后他二话不说开了一张支票给我，帮我度过了这个难关，还送了我一句话‘学到的就要教人，赚到的就要给人’，这个老板你们都认识，他叫刘德华。”

李健仁、古天乐——“谢谢他出钱出力”



李健仁（中）在周星驰电影中以“如花”（左）角色而被观众熟知。他在中风后收到古天乐（右）的帮助。（互联网、古天乐微博）

周星驰电影中著名的男扮女装配角“如花”李健仁，2019年9月在深圳与朋友蒸桑拿期间晕倒，送院抢救后证实中风，右边身瘫痪，不能言语，最后选择回港就医。

李健仁2020年曾在微博发文，除了报告治疗进度外，也特别感谢演艺人协会会长古天乐，出钱出力为他的事奔波。他透露，在演艺人协会的安排下到“快乐港仁”接受免费中医治疗。

李健仁微博发文。（截自微博）

经过数年漫长的康复治疗，李健仁的情况有所好转，2022年还复出，客串了电影《水着女王》。

朴修弘、刘在锡——“他是弟弟，却像个哥哥”



朴修弘及刘在锡。（互联网）

51岁韩国男艺人朴修弘（Park Soo-hong）2021年4月控诉亲哥骗光他约100多亿韩元（约1千多万新元）的财产，甚至瞒着他买了高额的死亡险，受益者也都是兄嫂一家。他接受调查时还被84岁的父亲当众殴打，因呼吸困难而送医治疗。

事发数日后，他现身节目“Radio Star”录制现场，讲述经历该事件的心路历程。他说，经过这次事件，他在友情方面收获良多，很感谢朋友给予的帮助与支持，其中让他感动的就是刘在锡，他经常叫我做做运动、快点出门跑个步，帮他转移注意力、不要再多想烦心事。

刘在锡出席朴修弘的婚礼。（互联网）

朴修弘结婚时，刘在锡也大方地送了洗衣机与烘衣机。由于他没有办婚礼、只有登记，原本想要拒绝收礼，但刘在锡劝说：“哥哥，这是我的心意，你就收下吧。”收下礼物后，身为哥哥的朴修弘还自嘲：“我还不知不觉地对他喊尊称了。”

朴修弘近日在YouTube节目上再次提起刘在锡，“他真的是疯子啊，看到他接受那个采访，我真的吓到，还有他给的结婚礼金，真的很感谢。我用他给的钱，住了个大的（房子）。”不仅如此，在朴修弘很艰难的时候，刘在锡也说要帮他付月租保证金。

朴修弘坦言，“韩国有钱人中，愿意去帮助艰难的人，真的不容易，我也做不到。但在锡却做到了，他是弟弟，却像个哥哥。”朴修弘还透露，当他私下问刘在锡，他仅回答：“如果换成是我，哥你不会帮吗？”

蔡头、吴宗宪——“观世音菩萨出现了”



吴宗宪曾借钱给蔡头帮他度过难关。（互联网）

台湾已故艺人蔡头（本名蔡斯文）曾是红遍半边天的秀场明星，夸张的说话方式与独特的幽默感让他成为许多综艺节目争相邀请的对象。然而，他过去却因投资“红顶艺人”事业，损失上亿台币（424万新元以上）。

菜头2018年上综艺节目《小明星大跟班》时曾透露，在自己人生最低潮、做什么都不顺的时候，“观世音菩萨出现了，叫吴宗宪！”

原来当时吴宗宪不仅找蔡头上节目，还借他500万元台币（约21万新元）度过难关，因此他这辈子最感谢的人就是吴宗宪，“我对吴宗宪，两个字叫敬重！”这让吴宗宪赶紧回说：“没有啦，你言重了！”而他和吴宗宪借的500万，他也在节目上回应还剩400多万元未还清，但吴宗宪也没要追讨的意思。

前面所提到的艺人中，关于他们的善事及美谈绝对不只一起。而演艺圈中，更有不少艺人默默低调行善。在能力范围所及之处，伸出援手帮助有需要的人，将善传递出去这件事，或许不仅是艺人，你我也能做得到。