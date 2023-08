化劫Antikalpa(NC16)

娱乐性★★☆/艺术性★☆

故事:充满人情味的市集,隐藏着一家香火鼎盛的小庙“卐应庙”,听闻该庙对信徒有求必应,自开立后,香客络绎不绝,但诡异的是许多信徒过后行踪不明。具有扶乩驱邪能力的宫庙少年阿呆(黄冠智饰),为了帮助青梅竹马王羽凡(雷嘉汭饰)寻找几个月前离奇失踪的姑姑王舒雅(曾莞婷饰),加入一场禁忌法会,希望透过宗教力量让王家的人得到抚慰。为了启动这场禁忌,众人将八字烧成灰烬,进行召灵仪式,却与未知世界的邪恶力量连结.....

短评:改编自笭菁畅销《禁忌系列》里头的同名作品,《禁忌系列》总共有六集包括《毕旅》《借胎》《医院》《化劫》《试胆》《返魂》。

从没有看过小说的观众角度,《化》算是视觉、影像和气氛营造成功的惊悚片。电影找来参与《美国队长》《阿凡达》和《X战警:金刚狼》特效制作的王重治担任视觉总监,将台湾民俗宗教仪式中的八字、宫庙、咒语、法会、扶乩、驱魔和参拜等以美学方式呈现。不过,不少笭菁死忠粉丝却觉得,电影为剧情走向而改编太多,失去了原作的力量。

好看的恐怖片,最终还是会以“人性”为切入或刻画重点,笭菁的作品题材围绕在禁忌、都市传说和乡野奇谈,也都会以这个手法带入。不过,《化》片以人性自私愚昧的黑暗面为出发,却没有扣着“化解劫数”这个电影名称的议题来发挥,反着墨在呈现与邪灵势力的法力对抗,虽提高观影视觉享受,却让电影感觉有点“离题”,也相对削弱了这部改编自小说的电影所要传达的背后信息。

《深海极限》靠两名女演员演技吃糊,制造深海窒息危机感。(邵氏提供)

深海极限 The Dive (NC16)

期待指数:★★☆

两姐妹Drew(苏菲洛Sophie Lowe)和May(路易莎克劳瑟 Louisa Krause)去美丽而偏远的地方潜水。潜游过程中,姐姐May遭岩石击中,被困在28米以下的海底。由于May氧气水平降到危险指数,加上水温寒冷,地点偏远求援无望,Drew只能凭一己之力,为姐妹的命悬一线的生命而战。

低成本制作,《深》纯粹靠两名女演员的演技发挥,和后制团队营造的电影紧张氛围,来抓住观众的注意力,让观影人如坐针毡倒抽凉气。演员要隔着潜水镜演绎窒息、恐惧、惊慌和绝望的表情,确实有难度。拍摄海底片需面对技术挑战,摄制团队长时间在水下作业真的辛苦。

对深海感到恐惧,或患有空间幽闭恐惧症的观众,可能要慎入。

(英语对白,无中文字幕)

亚裔演员贾斯汀·H敏(左)和雪莉克拉在《缺点》中不少对手戏。(Projector提供)

缺点 Shortcomings (M18)

期待指数:★★★☆

知名亚裔演员和编剧朴蓝道(Randall Park)首次执导的长片,故事讲述三名年轻的湾区城市亚裔居民——Ben Tanaka(Justin H. Min,贾斯汀·H敏饰)、Miko Hayashi(Ally Maki,艾丽玛姬饰)和Alice Kim(Sherry Cola,雪莉克拉饰)穿越美国,寻找理想与身份认同。他们在咖啡馆、酒吧和卧室中对话,以裸露的坦率和锋利的幽默,交织出年轻亚裔的美国梦。

影片改编自日裔作家托明(Adrian Tomine)的同名漫画小说。朴蓝道15年前看到这本书后,就下定决心改编电影,他说因为觉得书中的故事很真实,“书中的人和朋友在餐馆和咖啡馆闲逛,在公寓中聊天,在街上散步。这让我感觉非常真实,我从未读过如此反映自己生活的作品,因此被深深打动。”

这几年,亚裔电影人势力在好莱坞崛起头角越发明显。主创为亚裔电影人的作品《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)在奥斯卡斩获颇丰,杨紫琼夺得影后;《疯狂富豪》(Crazy Rich Asians)和《疯狂闺蜜》(Joy Ride)热卖,漫威还出现首个亚裔英雄“尚气”。

《缺点》能否趁势受到本地观众欢迎,则拭目以待。此片只在projector影院上映。

(英语对白,无中文字幕)