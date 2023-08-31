明星家族上封面 洪慧芳有“主播样”

（本地讯）第926期《优1周》提早在星期四（8月31日）出街，本期的封面人物是新加坡明星家族：星爸星妈郑各评和洪慧芳，以及星二代郑颖和郑凯介。洪慧芳穿起职业女性洋装拍摄时，被戏称有“主播样”，她立刻搞笑做出字正腔圆播报新闻的样子，令在场的每个人笑翻。郑各评稳如泰山，“原封不动”的姿势与表情获得一致赞叹，好专业。至于郑颖与郑凯介，则对着镜头“打闹”，尽显亲近的姐弟情。

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