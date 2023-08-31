威尼斯影展揭幕 舒淇先穿牛仔裤后换深V礼服亮相

（综合讯）第80届威尼斯影展在当地时间30日（新加坡时间31日）揭幕。担任本届主竞赛单元评审的华人女星舒淇踏上开幕红毯，以一身深V低胸西装长裙现身。她俏皮地与民众打招呼，一亮相就成为全场焦点。

红毯举行前，作为评审团成员之一的舒淇在评审团主席、《乐来越爱你》（La La Land）导演Damien Chazelle（达米安沙泽勒）的带领下，与评审团成员在影展背板拍照。当时的舒淇画着淡妆，穿黑色圆点上衣搭配蓝色喇叭牛仔裤，打扮得轻松率性。

舒淇（中）与评审团成员在影展背板拍照，评审团主席达米安沙泽勒等穿上印有“作家协会罢工”文字的T恤。（路透社）

评审团主席达米安沙泽勒谈好莱坞罢工

开幕记者会上，达米安沙泽勒与评审团成员Martin McDonagh（马丁麦克多纳）、Laura Poitras（萝拉波伊特拉斯）穿着印有“作家协会罢工”文字的T恤。达米安沙泽勒特别提到好莱坞罢工一事说：“今天是好莱坞编剧罢工的第121天，演员罢工的第48天。”他说，每件艺术作品都有独特的价值，“不仅仅是一份放入流程中的内容。关于如何让艺术持续，这件事已经逐渐被侵蚀。”

达米安沙泽勒认为，如何让人因创作艺术得到应有的报酬，将艺术置于内容之上，才是问题核心。他提到许多好莱坞同事今年无法参加影展，“对于所有受到影响的人来说，这是好莱坞非常困难的时期。我们希望找到某种方式来让诉求被认可。”

费翔现身威尼斯影展红毯。（取自费翔微博）

（更新）62岁影星费翔为中国电影《封神第一部：朝歌风云》单枪匹马参加威尼斯影展的市场展，也踏上影展开幕红毯。墨镜、落腮胡、领巾和笔挺西装的造型颇有“教父”的味道。他在微博留言说：“威尼斯电影节很有情调，比康城随意。我《封神》的几个‘孩子’都忙着，老人家这次只好一个人走威尼斯的红毯。下次一定把他们带上……想他们了。”

演员星光减少 焦点落在丑闻缠身的导演？

随着好莱坞罢工，星光减少，影展花边焦点恐怕会落在陷入私生活争议的导演身上。90岁的Roman Polanski（罗曼波兰斯基）在1970年代曾犯下侵犯女性之罪，目前仍在美国逃亡，尽管受害者已原谅他，但他仍面临其他指控。87岁的Woody Allen（伍迪亚伦）因涉嫌殴打养女而两次被社会服务部门调查，两次都被证明无罪。即使如此，他实际上受到好莱坞抵制。两个导演都会带着新作参加威尼斯影展。

梁朝伟将获颁终身成就金狮奖，成为首名获得此殊荣的华裔演员。颁奖礼将于当地时间星期六（2日）下午举行。