新马台联制片《五月雪》登金马开幕片

（台北讯）2023年金马影展8月30日公布开、闭幕片。今年的开幕片有两部，其中一部是新加坡（堂堂映画）、马来西亚和台湾三地联合出品、由金马最佳新导演张吉安执导的《五月雪》。另一部是金马最佳美术奖得主黄文英执导的电影处女作《车顶上的玄天上帝》。

得知新作荣膺开幕片，张吉安说：“《五月雪》是一部（带）历史伤痕的故事，更是集合了马来西亚、台湾和新加坡三地影人团队心血，汇流而成的作品，有幸荣膺本届开幕电影，又适逢金马60花甲同庆，这一份弥足荣耀，铭感五衷。”电影邀得马来西亚演员蔡宝珠，台湾演员万芳和郑人硕跨海主演，以马来西亚血染暴动“513事件”为背景，结合神话信仰和民间戏曲，讲述戏班班主和娘惹后裔两代女性横跨近半世纪的故事。

《车顶上的玄天上帝》描述一名彷徨于情场、职场和家庭的女子，她在照顾病重父亲时，忆起儿时与阿公的相处点滴。电影由侯孝贤监制，女主角林依晨细腻演绎当代女性的情感纠结，她与周渝民、阮经天、张孝全谈情飙戏。

闭幕片《爱情城事》由曾宝仪监制，集结台湾、香港、马来西亚、不丹、法国等地的导演拍摄，聚集李心洁、林嘉欣、阮经天、陈淑芳、郑秀文、邓丽欣，刘冠廷、方郁婷、郭书瑶，共谱十段在台北展开的城市“情”缘。