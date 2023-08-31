另一半卷入#metoo风暴 孟耿如晒母女照泄心境 蔡亘晏“现在很快乐”

（综合讯）台湾名嘴黄子佼卷入性骚事件、自残送医，形象大损，演艺事业也停摆。他的演员妻子孟耿如一直陪伴在身边。孟耿如8月30日在社交媒体分享亲子共读时光。她说，每天跟“玉米”（女儿昵称）一起阅读，当她拿起书看，也会递一本书给女儿，让女儿知道当下是阅读时光。，“不久之后她就会自己去书架上拿一本书了，虽然时间不长，但总觉得那一刻很舒服……不用太耗费力气的陪她玩耍，却也享有这样宁静的幸福。希望未来的你幸福快乐就好了，这样的，就好了，好像不容易，但我们会努力的。”

孟耿如在社交媒体分享亲子共读时光。（取自孟耿如IG）

曾主演恐怖片《咒》的女星蔡亘晏与演员丈夫黄健玮结婚11年，育有11岁女儿。黄健玮6月起接连被女演员Mia控诉趁机性交、劈腿人妻，男方透过律师函自清，但对家庭和事业造成巨大影响。

蔡亘晏最近接受《壹苹新闻网》专访说：“大家会觉得我是不是在逞强或强颜欢笑，但，欸，真的没有！”她百分百相信老公，“如果黄健玮有错，我一定把他骂到死，叫他自己去面对。”

黄健玮陷入风波后，她突然成为家中的经济支柱，“百分之70吧，但我们的开销本就不大，房租和养小孩。”她透露，老公现在一直看书和煮三餐，笑说：“他会倒垃圾、洗碗、晒衣服，还会记账，所以我现在很快乐。”

老公有望重返演艺圈？蔡亘晏透露，黄健玮仍获得相信他的导演邀戏，目前已接了一部戏，手上也有一些正在看的剧本。她有信心时间会证明一切，曾安慰老公“心安理得，有什么好在意的。”夫妻俩准备进行捍卫清白的事。