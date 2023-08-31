生前“录音档”再流出 李玟哭诉“腿好难受”

（综合讯）网络再流出李玟生前音档，哭诉“我的腿好难受”！

天后李玟7月骤逝后风波不断，继生前控诉《中国好声音》赛制不公的录音档流出后，星期三（8月30日）中国网络又流出李玟生前另一段37秒的录音，音档中，可听到李玟声音略显沙哑哭诉：“哈啰亲爱的，如果你现在有空，我起来了，你可以打给我吗？我的腿，我的腿好难受啊，不是跟你分享负面的东西喔！就是太难受，睡也不行，坐也不行，走也不行啊，现在好严重喔，反正你可有空打给我？”

李玟甚至忍不住哭出声来，可见她承受了多大的痛苦，让网民听了都非常不忍，直呼：“我心碎了”“听得我的心好痛”“不是她粉丝的我，听了录音后爆哭”“无法想像她最后都经历了一些什么，除了心痛还是心痛”。

《好声音》学员挺身后“销声匿迹” 甄妮担忧

李玟控诉《中国好声音》赛制不公的录音档流出后，她的两位学员王泽鹏和周菲戈皆挺身而出，之后，两人似乎“销声匿迹”，让李玟生前好友及资深艺人甄妮对两人感到担忧。

甄妮在社交媒体写道：“菲戈和泽鹏不知去向，前途堪忧。唱得真好，我在遥远的这边，真不知所措。”

主持人被质疑冷眼旁观

此外，针对电视台宣布调查《中国好声音》争议一事，甄妮在社媒发文写道：“《好声音》节目剪接惊人，100小时剪成数十分钟精选，为什么会有潘玮柏电椅自动转身的破绽出现？是否内部又有吹哨者，故意泄漏天机？”

《中国好声音》被指在去年录影期间欺凌李玟，遭到各界强烈指责，节目主持人华少被质疑当时目睹却旁观，留言串涌入批评：“你为什么不是好人？”

李玟与《好声音》的纠纷影片曝光，主持人华少（本名：胡乔华）疑似目睹全程却只旁观，并且在李玟受伤硬撑唱完之后，也没有表现出关心。不过学员王泽鹏曾发文透露与华少一起扶起李玟。然而他至今仍未对外发声，令不少人的希望落空。