回母校庆教师节 蔡琦慧吹笛献艺

回母校和学弟妹们提前庆祝教师节，蔡琦慧觉得老师是一份神圣的职业。

蔡琦慧星期三（8月30日）回母校美华中学和师生一同提前庆祝教师节。多才多艺的蔡琦慧这次选择吹笛演奏，约有130名老师参与庆祝会。

蔡琦慧在接受《新明日报》访问时表示非常荣幸能回到母校演奏，“回去母校也让我感到很亲切，因为曾经教过我的三名老师还在那里任教。”

蔡琦慧星期三下午共演奏了三首歌曲，包括红发艾德（Ed Sheeran）的“Perfect”、田馥甄的《小幸运》以及陈洁仪的爱国歌曲“Home”，而选择这三首歌也有着特别的意思，“‘Perfect’代表着这是一个很好、很完美的感谢老师的机会；《小幸运》是我觉得非常幸运能在美华中学求学，在那四年里，无论是在课业或是课外活动上，我都学了很多。而且我最好的朋友都是在这里结交的，直到现在，当我低落或是需要帮助时，他们都会在我身边。”

蔡琦慧在校园时属于模范学生，除了是一名学生辅导员，也是英式女篮队长，跟老师们都相处得非常融洽，“印象比较深刻的反而是在O水准时，因为当时只要跟数学或数字有关的科目，我都会比较差一点，所以在考试前我的数学老师和会计老师花了很多时间教我。多亏了他们，我才能够拿到刚刚好的成绩，顺利体验到初级学院的生活。我真的非常感激他们在我需要的时候扶了我一把。”

有想过当老师吗？“没有真正想过，不过有想过兼职当英式女篮教练。我也曾经兼职过一年，只是过后要开始拍戏，不能够好好地花时间在学妹们身上，所以最后我还是请学校找一个全职的教练。”

“老师是神圣的职业” 需兼备更高智商情商

在蔡琦慧的心目中，老师是一份很神圣的的职业，“要为学生着想，真的是需要很用心付出才能够坚守岗位。特别是现在的教育环境，老师要负责的东西越来越多了，除了课业还有课外活动。而且以前我们那个年代，管教学生的方式有很多，加上能够体罚，所以学生好像比较怕老师。现在完全不能体罚，所以老师需要用比较有创意的方式去管教学生，需要的智商和情商也越来越高了。”

蔡琦慧想借教师节谢谢所有老师，“大家都知道你们的工作越来越辛苦，希望你们在工作上遇到挫折的时候不要轻易放弃，因为要相信你们教过的学生当中会有好几个是永远把你们放在心中的，有时候我们可能没有机会回到母校跟你们说声‘谢谢’，但是我们回想起年少无知的时候，你们永远都会在我们心里。好好照顾自己，加油！”