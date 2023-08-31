“幼教涉虐童”让人愤怒 沈琳宸：但不可一竿子打翻一船人

《联合早报》日前接获读者发来的视频，揭露馨乐园幼儿园（Kinderland）的教师，涉嫌粗暴对待数名学童。新闻与视频出街后，引起家长关注，包括育有3岁长女和七个月大幼女的艺人家长沈琳宸，和育有6岁长女和两岁半幼女的宋怡霏。

沈琳宸8月30日晚上开IG直播，邀请一名幼教老师友人上线，两人的话题环绕“如何保护孩子”，她们也开放让网民提问。沈琳宸隔天早上接受《联合早报》访问时说，馨乐园事件被报道后，她收到许多来自家长网民的社媒短信，所以决定开直播，给予家长网民一个“互助”空间。

沈琳宸坦言，看到小孩被老师压头灌水等视频很生气，“我的心跳加速，内心火滚，我无法看完那几段视频……每个小孩是父母的心肝宝贝，孩子不小心撞到，做父母的都会心痛啊，况且是这样子被老师折磨？喝水和上厕所都是很基本的事，从小让孩子们因为这些事而恐惧，他们长大后怎么办？我有心理学背景，这些事情对我来说是很严重的。”

她觉得自己很幸运，孩子没遭遇过这种事，女儿的老师跟她的沟通素来良好，“我从来不必担心老师们是否对我的女儿不好，我真的很幸运。”

家长必须尽本分

沈琳宸强调不可一竿子打翻一船人，学前教育界有很多好老师，“他们的工作不容易，我自己在家里照顾一个小孩，有时都觉得快疯掉了，老师要同时面对这么多孩子真的很难，除了要安抚孩子，还得安抚家长，真的很不容易的。我很尊重老师这份职业。”

她提出，家长和老师在教育幼儿方面须要同心协力，彼此体谅，家长不可把所有的问题交由老师解决。她举例说：“假如孩子不能好好吃饭或睡觉，家长不能一昧地把这些事情交由老师‘训练’。如果每一个家长都这么想，老师的负担和压力会很大的。家长必须尽自己的责任。”

宋怡霏试探性地问孩子学校情况

宋怡霏告诉《联合早报》，身为人母读了新闻报道后，难免觉得害怕，平复情绪后，曾试探性地问孩子学校的情况、老师对待她们的态度等，“女儿高兴地回答我说，老师有sayang（疼爱）她们。”

宋怡霏育有6岁长女和两岁半的幼女。（取自宋怡霏IG）

宋怡霏分享，6岁长女就读的幼儿园属开放式教室，“里面发生什么事情都能看到。而且幼儿园里的四名老师也是老板，没有外聘老师，所以我不会担心。”两岁半的幼女跟姐姐读不同的学校。宋怡霏笑说，幼女很爱讲话，喜欢分享，言下之意是不担心女儿有苦不说。

宋怡霏建议，为了避免“幼教虐童”事件发生，所有幼儿园教室里应安装闭路电视，这可让家长更安心。