陈建彬为刘心玲筹得近5万元医药费

新加坡歌台艺人刘玲玲的妹妹刘心玲（55岁）癌症复发，艺人公会会长陈建彬发起募款活动，七天内筹得4万8766元。刘心玲感谢大家的捐款，并承诺康复后会回馈社会，帮助更多人。

刘心玲2014年被诊断患第三期乳癌和淋巴癌，接受治疗后原已控制病情，不料2023年3月癌症复发，目前正在接受治疗。刘心玲8月出现在刘玲玲的脸书直播，谈及病情时提到医药费至少要两三万新元。

陈建彬得知后，8月25日广发短信给相识的艺人募款，并在今晚（31日）7时在脸书开直播，公布筹得款项，同时亲手将支票交给刘心玲。

网络直播售货公司老板娘捐5000元

陈建彬在直播开始时说，募款活动今天结束，七天内收到超过150人的捐款，共筹得4万8766元。他特别感谢梁志强的帮忙，因为他上个星期天（27日）请梁导在梁导的“趴趴走”步行活动呼吁捐款，结果“趴趴走”成员反应热烈，其中一位好心人还捐出5000元。

陈建彬特地将这位好心人请到直播现场，她是一家网络直播售货公司的老板娘，她说最近收到一位客户的广告费，本来就打算将这笔钱捐做慈善，刚好上个星期天第一次参加“趴趴走”活动听到梁导的呼吁，当下决定捐款。

陈建彬说：“‘趴趴走’活动是一大早，我还睡眼惺忪，听到手机‘叮叮叮’，然后看到5000元进来，哇！”

为了证明这次的募款活动公开透明，陈建彬在直播中一一念出所有捐款人的名字，当中有多位艺人，包括马艺瑄、巫奇、洪慧芳和郑各评夫妇、陈丽贞、陈澍城、李腾、刘谦益、庄学忠等，还有本地企业家傅春安和本地慈善歌王张仰兴。

陈建彬说：“我的目标是3万元，没想到远远超过，真的谢谢大家。”

刘心玲希望恢复声音后继续唱歌

刘心玲希望能康复，之后回馈社会，帮助更多人。（视频截图）

刘心玲大约8时来到直播室，她以微弱的声音跟大家打招呼：“大家好，我是刘心玲，今天来到彬哥的直播现场，我非常感谢彬哥，他人很好，他打电话给我说‘让我来帮你’，说帮我募捐，就帮我筹了一笔大数目。”

刘心玲接过支票后说：“感谢大家，我虽然现在在对抗病魔，但我真的很希望我能够康复。恢复声音之后，我一定回馈社会，继续唱歌，帮助更多人，感恩大家的帮忙。”

陈建彬发动这个募款活动时，有一些收到短信的人以为是诈骗，陈建彬当时接受《联合早报》访问澄清，筹款短信确实由他发出，并非诈骗。不过他在今晚的直播中提醒大家，筹款活动已经结束，如果接下来接到筹款短信要小心，因为不是他发的，可能真的是诈骗。