《糖朝冠冕》无黑箱作业？范文芳：没人给我50万！

新加坡甜点竞技节目《糖朝冠冕》第二季目前在拍摄中。“竞技”一词现在有点敏感，因中国音乐选秀节目《中国好声音》早前被揭黑箱作业，引发轩然大波。《糖朝》真的没有任何黑箱操作？主持人之一范文芳在摄影棚接受《联合早报》访问时打趣说：“没有人给我50万咧！”

早前谣传50万元人民币（约9万多新元）可买《好声音》导师一个转身，看来阿姐有关注这个新闻。她说，《糖朝》是不折不扣的比赛，没有黑箱作业，“目前没有人给我钱，没有50万，五毛钱也没有！”

阿姐举例上一季的《糖朝》，指比赛过程纵使高潮迭起，但都是真的，“录节目的时候出现不少状况，好像很戏剧性，也好像有节目效果，但一切都是那么真实，我们都是非常认真地在比赛。”

另一主持人欧萱怎么说？她不假思索回答：“我可以很自豪地说，观众看到什么（实际情况）就是什么。我们没有接到‘指示’，主持人和评审想说什么就说什么，很直接，很诚实。”

新加入主持群的周崇庆一听到“黑箱作业”，即斩钉截铁地说：“不可能！”他主持几集下来，认为这个节目的好玩之处在于它很真实。

据记者向主持人了解，《糖朝》因有上一季节目的口碑，这一季吸引更多高手参赛，无疑增加竞技层面的看头。本季节目赛制稍作调整，也增添“复活赛”。

对于再次主持《糖朝》，范文芳开心地说：“这是一个很幸福、很甜蜜的制作，能给予有梦想的烘焙师一个舞台，这是多么的重要。他们真的很有才艺，希望更多人会看到他们的能力。”

回到《糖朝》主持岗位的欧萱没有生疏感，她说，跟搭档范文芳的默契依旧。

周崇庆的加入为节目增添欢快的气氛，节目也给了他不少“甜”头，让原本不爱吃甜品的他，尝尽了最好的甜点，还能跟偶像范文芳共事，“所以我觉得主持这个节目很幸福！”

范文芳“舞”功如何？

5月播出的中国节目《乘风2023》曾邀请范文芳加入“姐姐”行列，她最后未接受邀请参赛。

“姐姐”和“哥哥”节目一季接着一季拍，倘若节目组再邀请她，她会接受吗？范文芳说：“那时收到邀请时，老公（因工作）不在新加坡。我觉得很多时候要看时机，老公不在的话，我很难飞去外国接工作。再看吧，如果时间配合得来，哪天又觉得想跳舞唱歌再说。”

她曾是发片歌手，但参加《乘风破浪的姐姐》难逃跳舞表演。记者问起舞艺，她笑说：“我有两只手和两只脚……”

欧萱甜点生意扩展至日本三大城市

欧萱跟甜点已密不可分，她跟早报分享甜点品牌计划时，眼神闪闪发光。

她在2021年开甜点店，2022年决定把生意带到日本，经过一年多的筹划，已拍案在2024年1月以pop-up（快闪）形式登陆日本三大城市东京、大阪和名古屋。她将参与为期一个月的日本大型“情人节巧克力博览会”，可在三地的著名百货公司里找到欧萱的巧克力球与日本限定口味的布朗尼。

欧萱频密往返新、日跟当地甜点专家开会，做好口味管控，最近一次还当天来回。有想过在当地置产吗？她说：“有考虑过！”

欧萱自家甜点生意越做越大。（林明顺摄）

她近日跟本地日食Omakase（厨师做主）厨师合作，负责甜点，面对面为食客服务，“过程很令我兴奋，甜点的口味可以玩不一样的元素，排盘上也可发挥创意，还可当面看顾客品尝后的表情。”

欧萱早前和老搭档戚玉武完成五集英语剧“Missing”的拍摄。有关其他演艺计划，欧萱说：“如果有适合的，档期可以配合，当然可以谈。主要是档期，我的中国经纪不久前问我，9月有一部戏，可不可以演，但问的时候是8月，9月已有其他安排了。”

周崇庆转50岁许愿学业顺利

周崇庆早前在《糖朝》摄影棚庆生，正式转50岁。记者笑babyface的他看起来没有“五张”，他幽默回道：“那是因为大家没看过我脱衣的时候！一脱，肉往下坠，就看得出我是50岁！”

他的生日愿望很简单，“往年我许的愿，都是希望自己能好，但今年的愿望是希望身边的人好。身边的人好，自己就会很好。”

2022年回归校园，在义安理工学院攻读华文传媒系的他，也许愿学业顺利。他目前放两个月学校假期，开学后迎来求学第二年第二学期。