美国“长寿大师”看好新加坡成“蓝色宝地”

长命百岁:蓝色宝地的奥秘

Live To 100: Secrets of the Blue Zones

可在Netflix观看

以《长命百岁》作为节目名称,应该会引起不少人的兴趣。

美国主持人Dan Buettner(丹·布特尼)是《国家地理》杂志的探险家兼畅销作家,号称“长寿大师”,用20年致力于寻找世上最长寿的人,并学习他们的智慧。据他所说,全球80亿人约三分之二过早死于本可避免的疾病。

所谓的“蓝色宝地”是指世界上拥有最高比例长寿人口的地区,布特尼在4集节目走访百岁人瑞最多的“蓝色宝地”,探寻长寿奥秘。他虽以美国视角出发,道理却举世共通,15岁以上的美国人超过73%超重或肥胖,肥胖会提高许多疾病的风险,这也是许多城市人正面临的难题。

4集不同的“长命”解方

迫切寻求“长命”解方,不分国度。

首先来到日本冲绳,这个百岁老人比率惊人的地方。节目中看见101岁的老婆婆山城梅户玩抛环,唱歌弹弦琴,头顶酒瓶跳舞,开朗又活泼。影片里的老人们都精灵敏捷。冲绳老人奉行“十分之八”的饮食哲学,每餐只吃八成饱,而主食中有67%是紫薯。

意大利高海拔山区的撒丁岛,人瑞人数比美国高出10倍,更罕见的是男女人瑞比例是1比1。每天在村落里上上下下走坡路,自然而然消耗能量,而且保持和1000年前一样的生活形态,面包、意大利面仍沿用古早的制作方法。镇上没有养老院,由家人陪伴的老人们享天伦之乐,并无太多长期压力。

研究显示,伴侣是老人们的长寿秘方。(Netflix提供)

希腊的伊卡利亚(Icaria)的“养生法”最有趣,古老制法的天然葡萄酒竟是关键。节目讲述一段人生后半段相遇相爱的故事——96岁的柏纳吉提斯在73岁那年失去伴侣而情绪崩溃,爱情却让他重拾生之欲望。执子之手,与之偕老,果真是浪漫国度最有效的长寿秘方。

哥斯达黎加的尼可亚(Nicoya)是全国最贫穷地区之一,却是全世界最长寿的地区之一,老人们抱持享受当下的慢活态度,强调“人生计划”,清楚知道自己人生方向。官方建立有效的医疗系统,医疗大使逐户拜访,强化水源,推行营养计划等,在主持人看来也有助于提高人民寿命。

避死?先学习生活

心境幸福满足与生活形态健康,是长寿的铁则。只是时代改变,冲绳和尼可亚等遭受现代化冲击,已开始抛弃千百年来的生活形态,“蓝色宝地”正急速消失中。

现实景况促使布特尼开始思考:蓝色宝地能否制造?他在美国小镇艾伯特利(Albert Lea)实行“养生计划”获得成功,与此同时找到了心目中的“蓝色宝地2.0”——我们的岛国新加坡。

在新加坡社区运动角落健身的老人,让主持人留下深刻印象。(Netflix提供)

人造城市化国家,在很多研究报告中却有着世上最健康的预期寿命。政府的举措包括限制汽水含糖量,鼓励小贩摊位售卖“较健康选择”,推行运动计划设立健身角落等。在布特尼眼中,以经济论点出发并改变环境,是有成效的。而布特尼带着这套理论,在美国更积极更大规模地贯彻实现“蓝色宝地”的制造。

这或许不是具有娱乐性的节目,却可以启发有意义的思考。活得久,更要活得好,我们该学习的不是如何避免死亡,而是如何生活。