哈勇家 Gaga

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

讲述台湾泰雅族家庭的亲情与爱故事，获得金马奖包括最佳影片等六项大奖入围肯定。以诺生活在高山上泰雅族部落里，一家三代和乐融融，每天充满欢乐又多姿多彩，一切全靠家中的活宝：哈勇阿公，阿公靠gaga的传统原则带领大家，当他突然在睡梦中过世，一夜之间，姐姐、阿爸、阿嬷等人的问题都浮上水面，原本可爱的家人竟成了“可怕的敌人”。

82家房客

Eazie TV 应用 · CCM 天映经典频道 晚上7.25

主演：惠英红、丁佩、陈百祥。延续经典喜剧《72家房客》的成功，讲述住在香港唐楼的租客，被发展商强行迫迁的故事。粤语、华语双声道播出。

泰德琼斯：法柜天兵

Tad, The Lost Explorer And The Emerald Tablet

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

西班牙动画片，讲述芝加哥建筑工人泰德，从小怀有考古学梦想，因常神游，频遭解雇。他去探望考古学朋友亨柏特教授，后者受邀去印加古城，却因生病无法前往。阴差阳错的泰德被当成亨柏特教授远赴秘鲁，与美女莎拉等人去寻找传说中的印加黄金城，并阻止翠绿石碑的诅咒。

猛鬼3宝 Let It Ghost

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

讲述三个都市猛鬼故事：剧组拍摄时集体撞鬼，导演异想天开，请女鬼饰演女鬼；德士司机约女友度假，竟引来色鬼缠身；小鬼流连在快要清拆的商场不愿投胎，一众租户合力送她上路。