哈勇家 Gaga

卫视电影台(星和Ch866) 晚上9.30

讲述台湾泰雅族家庭的亲情与爱故事,获得金马奖包括最佳影片等六项大奖入围肯定。以诺生活在高山上泰雅族部落里,一家三代和乐融融,每天充满欢乐又多姿多彩,一切全靠家中的活宝:哈勇阿公,阿公靠gaga的传统原则带领大家,当他突然在睡梦中过世,一夜之间,姐姐、阿爸、阿嬷等人的问题都浮上水面,原本可爱的家人竟成了“可怕的敌人”。

82家房客

Eazie TV 应用 · CCM 天映经典频道 晚上7.25

主演:惠英红、丁佩、陈百祥。延续经典喜剧《72家房客》的成功,讲述住在香港唐楼的租客,被发展商强行迫迁的故事。粤语、华语双声道播出。

泰德琼斯:法柜天兵

Tad, The Lost Explorer And The Emerald Tablet

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

西班牙动画片,讲述芝加哥建筑工人泰德,从小怀有考古学梦想,因常神游,频遭解雇。他去探望考古学朋友亨柏特教授,后者受邀去印加古城,却因生病无法前往。阴差阳错的泰德被当成亨柏特教授远赴秘鲁,与美女莎拉等人去寻找传说中的印加黄金城,并阻止翠绿石碑的诅咒。

猛鬼3宝 Let It Ghost

CM+(新电信Ch571) 晚上9.00

讲述三个都市猛鬼故事:剧组拍摄时集体撞鬼,导演异想天开,请女鬼饰演女鬼;德士司机约女友度假,竟引来色鬼缠身;小鬼流连在快要清拆的商场不愿投胎,一众租户合力送她上路。