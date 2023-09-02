网上投票排名变化大 《披荆斩棘》受波及

【更新】林志颖去年7月发生严重车祸，已经恢复不错的他正上中国综艺《披荆斩棘》，他在节目中公开车祸受伤的X光照片，透露头部受到的伤害最为严重，除了颧骨碎裂外，半张脸的骨头几乎断掉，脸上更是锁上了20几个钛合金骨钉。

林志颖说，除了脸部右边上颚断裂到左边颧骨下方，锁了20个钛合金骨钉，手臂也装有钛合金板和11个钛钉，只能举到肩膀高度，差一点点就半身不遂。

他在节目中做复健运动时脸部扭曲，简单的动作已让他痛楚难忍，他说：“还好在医院最常看的是歌迷的留言，他们不停支持、打气、鼓励着我，让我对未来充满希望。”

林志颖公开X光片。（取自微博）

（综合讯）芒果TV《披荆斩棘第三季》备受瞩目，有平台推出投票活动，不过外界质疑投票成绩的公正性。

有粉丝附上微信信息的截图，透露被询问是否要为偶像买票。截图里的“买票”指的是“乐力值”，1万“乐力值”要价120元人民币（约22新元）。不过《披荆斩棘》节目中以“火力值”为各组哥哥们的表现排名，因此也有人对此截图提出怀疑。

网民公开社媒截图，称《披荆斩棘》粉丝可为偶像买“乐力值”。（微博截图）

港台媒体报道，有粉丝日前发现所支持的男星，在名为“披荆斩棘3 — QQ音乐”投票活动中排名一夜之间突变，甚至还有人买票的截图外流，掀起热议。原来，有一名喜欢歌手徐良的网民在微博发文，称自己前一晚替偶像投票时，徐良的排名还是第一，有高达200多万票，但隔一天再投票，徐良直接从第1变成第20名，一夜之间排名大风吹。据悉，这个投票活动已经下线。

有网民在社媒指出徐良在排行榜上的排名，一夜之间猛跌。（微博截图）

徐良因粉丝留言引起关注。（互联网）

参赛本季《披荆斩棘》的男星还有林志颖、瘦子、蓝正龙、王耀庆、信、唐禹哲、品冠、李玖哲、张栋梁、许绍洋、胡彦斌、陈楚生、张远、王栎鑫、胡兵、关智斌、宝石Gem、陆毅、郑嘉颖、蔡国庆等。