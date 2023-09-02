日本三地设甜品快闪店 欧萱抢攻情人节市场

阿姐欧萱明年一月在日本东京、大阪、名古屋三地设立快闪店，与400家当地甜点店抢攻情人节市场！

《新明日报》曾率先报道欧萱扩大生意版图，飞日本开店一事，经过紧锣密鼓筹备，明年1月在日本东京Seibu、大阪Hankyu以及名古屋Takashimaya都会有她的甜点快闪店。

选择一月以快闪店形式开店，与二月的情人节有关，欧萱告诉《新明日报》。

“情人节在日本是个很重要的季节，很多地方都会办巧克力展（chocolate fair）。

从一月中到情人节，一个月时间内、单单一个东京就会有百多间店专销巧克力，三地加起来约400间......所以我的甜点快闪店“Once Upon A Time”在日本会以巧克力为主，如巧克力糖果等，也会研发日本限定甜点。”

甜点设计与口感 与当地有何不同？

“日式糕点屋的甜点是出了名的精致，日本甜点烘培师要当六七年学徒才能开始独当一面，顶级甜点师傅更需要很长一段时间，仿如打造精美艺术品，这种追求完美的精神，我希望我也可以做到，不断的突破与学习。”

每个月研发不一样的甜点是卖点，“我会亲自研发（甜点），主要的烘培师也是我，我虽有个团队，还会亲力亲为。”

接到中国剧片约 目前卡在档期

此外，欧萱表示，不会为来临的中秋佳节特别制作甜点，因为欧萱将与日本餐厅合作，特别设计3种晚餐甜点；类似的合作之前还有另一家日本餐馆。

尽管星期五（9月1日）总统大选日是公定假日，但忙于日本餐馆炮制晚餐甜点的她，悠闲假日只能泡汤。

犹记得首次主持《糖朝冠冕》第一季时，欧萱正筹备开店，如今来到第二季，她的甜点店已经营了2年多，好奇欧萱会否开班授徒？她表示目前没那个（开烘焙班）想法。

拍了英语剧“Missing”之后，欧萱接到中国剧片约，如今卡在档期，她放话，如果档期能做出调整，她乐意接戏。

常说女人四十一支花，比较20与30岁阶段的欧萱，如今年过四十的她自认最有魅力、也最有优势的地方在哪里？

她说：“不久前，我看到了这句话，大略是‘自由就是做自己喜欢的事、幸福就是喜欢自己所做的事’，无论20、30、40岁的我，在每个阶段我都觉得自己是开心的，因为我一直随心所欲，一直聆听着心中那把声音。”