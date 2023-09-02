传《好声音》两相关人被带走 制作组强硬喊告却不提她

（综合讯）李玟7月过世后，因一段录音档流出，揭露了她去年上中国综艺《中国好声音》遭遇霸凌及不公平待遇，使节目最近遭停播。不过关于节目相关人等的传言始终不绝，日前更传出那英姐姐那辛被捕，节目主持人华少被带走调查。节目组不忍了，态度转硬，日前发声对造谣者喊告，却被网民看出一个“关键点”，发文完全不提李玟。

那辛、华少传被带走

华少是多季《中国好声音》主持人。（互联网）

1日突然传出《中国好声音》主持人华少传因涉违法问题“被带走调查”，引起关注。他之前被网民批评，看到李玟在节目中被欺负却袖手旁观。不过1日晚间华少于社媒写下“不信谣不传谣”，更晒出在杭州打卡的照片，澄清自己人在电视台，没被带走。

在争议声中，有人点名最黑的就是那英姐妹，指那英当导师、姐姐那辛当制作人，选手若不签长约就不让晋级。日前更有传闻指那辛被捕，9月2日，那辛的朋友圈发文流出，称当晚电话被打爆，并重申“从未当过电视节目制作人”。

李玟先前在录音档抱怨去年录《中国好声音》时已经先报备脚伤，仍遭工作人员恶整，表演时不让学员陪在她旁边，导致她重摔在地，此后关于节目的流言不断。曾在歌唱选秀节目《梦想中国》获得亚军的歌手海鸣威，也意有所指地称知道《好声音》黑幕，直言：“最黑就是两姐妹，一个制作人一个导师，不签约就别想晋级”。

节目制作单位：有组织有预谋的造谣

海鸣威加入“斥责行列”。（互联网）

海鸣威说：“下面选角小导演问选手一个转身收几十万的不计其数。”他非常明白新人选手的心情，因为毕竟自己也是选秀节目出身。此话一出引来网民狂猜他点名的就是那英和那辛，更有传言指那辛已经在香港被捕。对此，那辛1日在朋友圈辟谣，说没有做过违背良心的事，而流言爆发那天自己正在上网课，“突然电话被打爆了”。

李玟录音档把节目推上风尖浪口，制作单位灿星文化传媒1日委托律师事务所发声明，态度仍然强硬，只字不提李玟，但对于网上的“转身费50万元（人民币，约10万新元）”“3000万买冠军（人民币，约600万新元）”“《好声音》导师退出、赔偿赞助商7亿（人民币，约1亿4000万新元）”等传言，都表示没有事实依据，纯属恶意捏造。律师也指出，有关网络账号都是8月新注册专门用来捏造散布谣言，还有冒用节目导演账号的，目前已开始搜证，将代为提起民事讼诉。声明又说，这些造谣账号是有组织、有预谋的，有些发布后就迅速删文，换其他的马上跟进转发谣言。

对于这个声明，网民评论：“都是网友你们的错”“千等万等，只等来了一纸诉状”“避重就轻，等这么久连一句道歉都没有”“大家要的是你们欺负李玟的说明，在转移话题吗”。