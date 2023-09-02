“裸背穿孔挂钩”悬空开唱 男星惊悚演出画面全球热议

37岁美国歌手米格尔皮蒙特尔（Miguel Pimentel）凭代表作《我只要你》（All I Want Is You）成名，也曾替皮克斯（Pixar）动画《可可人生奇遇》（Disney/Pixar’s Coco）演唱主题曲《勿忘我》（Remember me），迅速走红。

热衷于现代艺术的他，日前在一场小型音乐发表会演出时，与人体艺术家合作，背部赤裸穿孔、挂钩，悬空演唱长达4分钟，场面震撼，也吓坏胆小者。以下的照片和视频，可能会造成不适，请斟酌观赏。



Miguel近日在为即将发行的新专辑宣传，日前举办小型音乐会，共演唱4首新歌。事前仅告知观众“会进行一场创新、突破界限的表演”，没想到其中一个环节，他上半身赤裸上台，接着上来三名工作人员，在他背部两侧皮肤穿孔、插入金属挂钩，悬吊至半空中演唱。



画面中清楚可见，钩子穿过他的皮肤，Miguel紧闭双眼，似乎在尽力忍住疼痛。近4分钟的演出结束后，他才又缓缓降回舞台取下挂钩，台下歌迷则热烈掌声。

据悉，他好几个月前就开始准备这场演出，并与专门的艺术家团队进行测试，确保安全。



演出掀起全球歌迷讨论，许多人喊“光用看的我都感觉好痛”“我会吓到退票”“超可怕”“毛骨悚然的表演”“太疯狂了”，也有人淡定说：“这就是艺术”。似乎被吓到的人远远超过冷静接受者。