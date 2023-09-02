新任港姐惹议 冠军因身份被疑内定 亚军被追百万欠款

（香港讯）“2023香港小姐竞选”日前落幕，冠亚季军分别由庄子璇、王怡然以及王敏慈获得，但今年的争议特别多。尤其罕见的是，冠亚军诞生后，都爆出家长“有问题”，让她们都深受连累。

亚军兼最上镜小姐王怡然被踢爆其父母于中国大陆经营“汉普森教育”补习社，骗财卷款逃至香港。苦主纷纷涌到她的社媒声讨，要求归还过百万新元的欠债。事件闹得沸沸扬扬，事隔多日，王怡然爸爸王召军终于在9月1日晚作出回应。

根据港媒刊登的网络照片，王召军在文中道歉：“很抱歉我作为汉普森的负责人，现在才发声，给大家带来了这么多困惑……之所以没有回应，并非像大家所说的那样我卷款逃跑了，而是没有找到回应的最好方式。”他详述创办“汉普森”的心路历程，由2002开业年至2021年倒闭前，长达20年，否认是网络所称以诈骗为目的的公司。他解释，疫情结束遥遥无期，让客户进入观望状态，资金链断裂，“曾经互相鼓励取暖的教培同行们一个个倒下，我们也没能幸免。”

针对争议，他否认卷款潜逃、诈骗以及拖欠员工薪资，并称自己守法经营、照章纳税：“法律上作为股东我只需按照公司章程如期足额履行自己的出资义务（已如期足额缴纳出资）。”至于如何偿还良心债，他则透露未来的计划：“一直带领几位老同事研发全新的在线教育应用（app），希望继续为没上完课的学员提供在线课程……目前已经完成80%以上。”

他最后向女儿道歉：“爸爸本该护你们一生周全，但由于我的事业失败给你们造成了如此恶劣的影响，我非常的愧疚，我是一位失败的父亲，但我永远爱你们。”

王召军的回应似乎无法浇灭网民的疑虑和怒火。不少人继续在社媒质问，炮轰他是为了女儿才出声：“如果不是影响到你的港姐女儿你也不会出来道歉吧？”“看到最后竟然是给自己的女儿道歉，那千千万万个被骗钱的家长的儿女，谁又向他们道歉呢”。

庄子璇被嘲“很会装”

另一方面，冠军庄子璇则疑似被落选佳丽暗讽”很会装 “，质疑其为人不真诚，之后又被爆疑是香港福建社团联会的骨干成员。福建社联网页阐明创会宗旨是“联络乡谊，团结各界人士，积极参与香港事务”，不过庄子璇被爆年纪轻轻坐上社团监事，有人怀疑她是因为这个身份被内定为冠军。

庄子璇在香港长大，但在福建拥有大批乡亲，网上流出一张疑为福建亲友撰写给庄父庄金胜的恭贺信，信中以“会长”称呼庄父，又提到“恭喜贵会拥有如此优秀的骨干成员！”这才让庄子璇身分泄露，引起怀疑。

庄子璇回应争议时只说：“我爷爷那代已经来到香港生活，而我是在香港出世长大，也曾回福健探亲。”但对于爸爸的社团职位，她则说没问过他。至于自己的职位，她也答“其实我也不知道，可能他们想安排我做这个职位，但我觉得自己胜任不了，因为我连做什么都不知道……”