狮子山下2022(首播) Below The Lion Rock

娱家戏剧(星和Ch855)晚上8.00

主演:马浚伟、黄淑仪、狄易达、陆骏光、太保、梁荣忠、狄易达等。香港电台于1972年制作首部电视剧《狮子山下》,该剧开播50年后,港台制作《狮子山下2022》延续经典,《得闲饮茶》《我们的开学礼》《快乐起舞》《红花树下》《四季歌》《面团家族》六单元反映不同年代香港草根阶层的挣扎历程,如何面对种种生活挫折,并见证香港历史。

何德何能 Measuring Meritocracy

8频道 晚上10.30

本地时事节目。在新加坡,小六会考是全国重大会考中的第一个,家长会比较紧张和担心,因为小六会考是重要的分流机制,它将决定孩子接下来的学习历程。节目将探讨:是家长提供的资源造就了自家孩子发挥特长,还是国家的教育系统提供足够公平的机会,让每个孩子都能有发挥所长,培养才能?

凌晨三点钟:医院

Eazie TV 应用 · Thrill 晚上10.40

由郑建国担任总导演的马国惊悚单元剧,五个故事在医院、办公楼、校园、森林及住家发展。今晚播出的《医院》单元由陈美君、李浩菖、狄妃主演。讲述一个女人被送院治疗,意外发现老公出轨,精神濒临崩溃的她一直被“陌生人”干扰……

Is She the Wolf?

Netflix 3日上线

日本实境秀。五对男女通过约会相互了解,寻找真爱。但女性参与者潜伏着“说谎的狼”,她们不被允许谈恋爱,到最后都不会接受任何人告白。所有非“狼”的参赛者及观众得不断猜测节目中产生的关系是浪漫的开始,或是“狼”的欺骗伎俩?