王伟良首当监制 召集52艺人网红玩“狼人杀”

召集52名艺人网红，Ah Boy Lobang王伟良首当监制，摄制大型虚幻游戏节目《新狼人杀》！

令人咋舌的是，预定八集的《新狼人杀》，制作费高达40多万。

王伟良掌舵游戏网络节目《新狼人杀》还敢敢在农历七月开镜，星期六（9月2日）正式拍摄，筹备五个月，预计两个星期完成，号召52名艺人网红，如李腾、洪爱玲、包勋评、Tosh张智扬、吴清樑、Justin Austin，视帝大咖像郑各评、洪慧芳、Maxi林俊良、陈伟恩、翁清海、吴振天，许庆锐、一票社媒网红陈宇晴、娜娜，角色混搭玩家等也应允下场玩狼人杀。

嘉宾数字确实壮观，伟良坦言，也有艺人婉拒：“有些艺人对玩游戏没有兴趣，可能也担心不会玩，显得尴尬。我绝对不勉强。”

《新狼人杀》台前幕后开镜切杀猪。（受访者提供）

八集制作费40万

《新狼人杀》制作费不菲，现阶段并无赞助，足见伟良卯足劲打造新型节目，并且具备不惜工本的魄力。

问他监制《新狼人杀》挑战在哪里？他答得老神在在：“只要用心把节目做好、就不会觉得有什么‘挑战’，我并没有把它当作‘苦力活’来做。”

伟良说：“若有机会，希望上本地电视，毕竟这属于新加披人的节目。”

《新狼人杀》制片包括陈伟恩、包尚泽、萧康达，导演郭文汉，是纸飞机和Aux Media Group联合制作。身为监制的伟良补充，八集只是试水温，如果在社媒推出后反应热烈，不排除再制作第二季，持续“杀”下去。

中港台都很夯

“狼人杀”衍生自俄罗斯的《杀手》游戏，一般需要六至12位玩家以及一位主持人，玩家主要分为两个对立的阵营：“好人”阵营与“狼人”阵营，角色众多，有警长、平民、预言家、猎人、白痴、守卫、骑士、狼王、白狼王、狼美人等等。

“狼人杀”游戏在中港台都很夯，台湾八大综艺台《娱乐百分百》节目就有“凹鸣狼人杀”单元、香港无线电视《娱乐大家》节目中有“狼人宫廷版”单元、中国大陆熊猫TV《Panda Kill》节目等也出现“狼人杀”单元。

伟良认为游戏中“尔虞我诈”，你骗我，我骗你，难辨真伪的内核元素绝对能看出嘉宾大脑急转弯的本事。