古装皮“包”现代骨 白敬亭宋轶养成模范夫妻

长风渡

可上爱奇艺应用观看

之前看过《知否知否应是绿肥红瘦》，很是喜爱；这回看爱奇艺和央视推出的40集《长风渡》，觉得有些相似，却不完全相似。相似的是男主一身武功又仗义豪爽，女主秀外慧中又理性聪慧，两人从不和到结合，遇惊险万难却克服万难，好看。而且，两对男女主都是真情侣，《知》里的冯绍峰、赵丽颖拍摄时是一对的，《长》里的白敬亭、宋轶则被爆拍剧后成了真情侣。

不相似的除了主角的背景之外，以及两部剧被观众接受的命运。

“理想丈夫养成记”

剧中夫妻不时遇险犯难，泪点不少。（互联网）

《长风渡》讲述某朝大城的布商之女柳玉茹（宋轶饰），自小遭遇生母病重、庶母（即二房）不慈、父亲不重视的困境，她不得已谨小慎微，努力做好模范闺秀。不料，对婚姻抱有憧憬的她却被家里安排嫁给名满徉州城的纨绔顾九思（白敬亭饰）。对方也以为她是因为攀附权贵才嫁给他，对其嗤之以鼻。柳玉茹幡然醒悟，不能将命运系之婚姻与他人，决定跟随家婆学习经商之道，真实、独立、精彩地实现自我价值。

经过刻苦努力，她顺利通过了考验，生意上逐渐得心应手，在过程中夫妻俩更改变了对彼此的看法。她发现夫婿至纯至善、炽热真诚的一面，两个人的心也越靠越近。然而此时，城中的节度使凶狠毒辣、倒行逆施，导致百姓流离失所，这个富可敌国的家庭不得已举家逃亡，原本奢靡无度的顾九思看着万千流民，一夜之间长大。为结束混乱局面，让百姓安居，他从衙役做起，没想到最后官运扶摇直上，还见到皇帝。这对夫妻不知道的，是后面有个大阴谋，直指朝廷和他们家而来。

剧集虽然披着古装，但骨子里流的是现代血。一些概念，比如夫妻之间的情话、经商手段等等，现代味扑鼻而来，不过我看着并不觉得违和，而是亲切。

剧情可分两个部分，前面四分之一可以称为“理想丈夫养成记”，虽然节奏稍慢，但可接受。男主办事离经叛道（其实就是因为有现代人思维），但本性不坏，所以很快理解妻子的心思，从劫难中成长、壮大。有一场他对污辱妻子的反派痛下杀手，结果差点招来灭家之祸，只见他挺身而出，扬鞭自罚，气度恢弘，观众只能心疼喊帅。

宋轶（左）和白敬亭剧中有不少夫妻俩的恩爱日常与撒糖细节。（互联网）

后面的四分之三，这个家庭生在乱世，却不独善其身，同时被卷入权力斗争乱流，剧情节奏加快许多，也引观众紧追不舍。主角化险为夷之后，还会撒糖，夫妻之间的绵绵情话，看得我很酥麻。

剧集为何难成经典？

剧情的前期，看一对怎么看都不太相配的男女，怎么慢慢变成理想夫妻，经营出完美婚姻；中期看一对刚成家立业的夫妻，男的怎么做事，从职场低层做上高层，女的怎么白手起家，开枝散叶；后期看一个富可敌国的家庭，如何把赚来的银子在各种关键时刻还给天下百姓。这些对观众应该都有潜移默化的教育性。

白敬亭、宋轶在剧中的情侣感很强，被爆假戏真爱后没有塌房，毕竟两人都不是纯靠流量的偶像，而且以气质来说，确实般配。他们在现在的一线小生花旦之中，外形并非属于最俊最美，但辨识度都很高。白敬亭在剧中从纨绔小子变成家国栋梁，演技跨度更大，令人欣赏。此外，全剧配角也大都称职给力。

《知否知否应是绿肥红瘦》被接纳为经典，根据墨书白的同名小说改编的《长风渡》有收视和热度，但恐怕距离经典不太近。主因是许多观众批评原著对于历史的交代有不少谬误，也不满改编后女主的人设有违逻辑。本剧的豆瓣评分因此没有破7。我觉得好遗憾，但我一介平民，还是觉得好看。