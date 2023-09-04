黎沸挥作词好友哭整晚 想邀林俊杰任唱不易

黎沸挥为好友圆音乐梦，亲手挥刀担任专辑制作和编曲，只收亲情和友情价。不过当好友想邀请林俊杰演唱时，黎沸挥却直接“泼了对方一身冷水” ？

原来黎沸挥与音乐学校创始人好友张艺妃早在2012年认识，在听了她发的第一首歌曲时，就称赞她的旋律写得很好，鼓励她可以继续写歌。

两人接受《联合早报》的专访时，54岁的张艺妃分享说，自己一直很喜欢创作音乐，49岁的时候写出单曲《平常心》，之后邀请黎沸挥填词，希望作为自己50岁的生日礼物。她告诉记者，在提出这个请求后，黎沸挥失联了一段时间。本以为没有后续时，她50岁生日那天竟然收到了黎沸挥送来的歌词和demo，为此感动地哭了一整晚。

当问到希望谁来演唱自己的歌曲时，张艺妃认为林俊杰是心目中的理想人选，因为林俊杰是情歌王子，适合自己的作曲风格。但黎沸挥却对此“泼了冷水”。

他解释林俊杰是创作型歌手，熟悉自己的声音和歌路，除非像邀唱国庆歌曲这样的特殊情况，他极少唱别人的作品。虽面对黎沸挥直接的打击，张艺妃依旧保持自信，笑回：“说不定他听了会想唱啊。”

张艺妃专辑概念图。（受访者提供）

花四年筹备纯音乐专辑《我与我》

24岁就结婚的张艺妃，早期一直忙于工作和家庭，所以没有时间实现音乐梦。在经历冠病疫情后，她感叹世事无常，不想留下人生遗憾，因此在54岁这个年龄段发表了自创的音乐专辑。

谈到黎沸挥的制作费用时，他笑说：“都是老朋友了，收的是友情加亲情价。” 记者好奇打听，若是素人来找黎沸挥制作专辑的费用会是多少。他说每个人的要求不一样，要看对方想做到什么程度。比如若要找知名人填词，费用自然就会高了。

张艺妃的纯音乐专辑《我与我》花了四年筹备，一共收录了7首原创歌曲，融合古典和现代元素，灵感来自她不同人生阶段的经历。她对各位在追梦的朋友们鼓励道：“想做就去做，不要给自己找借口。”

《我与我》已在8月25日上线，可在各大数码音乐平台下载收听。