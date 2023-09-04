童话·世界

Fantasy·World

卫视电影台（星和Ch866）晚上11.00

主演：张孝全、李康生、江宜蓉。电影讲述补习名师汤师承（李康生饰）将补习社当成后宫。他以爱的童话故事为饵，假借交往名义与女学生发生性关系，还诡辩为何小红帽与大野狼上床，却只有大野狼受罚。律师张正煦（张孝全饰）认得疑犯汤师承是他初入行时的客户，当年求胜心切，成功为对方洗脱性侵罪名，却没发现心仪的对象高中生陈新（江宜蓉饰）正一步步落入汤师承所设下的圈套，张正煦从此背负着愧疚感。如今狭路又相逢，他能否弥补过错，把惯犯大野狼绳之于法呢？

这部电影是律师出身，并攻读电影的唐福睿的首部创作，他结合法律知识与戏剧创作，探问法庭是否真能伸张正义，保护受害一方。电影曾入围台北电影奖多个奖项。

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

新加坡缆车伴随国人近半世纪，你可想过缆车夜间休班后会去哪里？缆车会进行怎样的定期检查？另外，你是否知道新加坡传统米酒是用什么酿成？酿酒工序看似简单，实则蕴含无尽心血和传承。为了提高国人的环保意识，新加坡随处可见的黄色织物回收箱，它可回收哪些物品？如何再循环衣物减少浪费呢？请追随杨志龙、郭坤耀及郭慧萱三位主持人一窥究竟。

《无线信号》由时晓飞（右）、周育竹主演。（互联网）

无线信号

Eazie TV 应用 · Thrill 晚上 9.00

主演：时晓飞、周育竹。影片讲述李宏杉（时晓飞饰）的妻子因车祸意外身亡。一年后，竟收到妻子发来的讯息，于是不惜一切希望能透过时空无线信号救回妻子的性命，李宏衫也因此卷入了一场谜案事件中……