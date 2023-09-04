李玟中元节托梦拥抱化妆师诉苦“不想离开” 他心疼泪崩

（综合讯）歌坛天后李玟于7月5日逝世，得年48岁，消息震惊各界，也引发许多风波及揣测。李玟生前经常合作的化妆师袁大帅透露，他于中元节当天梦到了李玟，而且梦境特别真实，梦中的对话也让他觉得“李玟不是轻生离世”，吸引不少网友留言讨论。

袁大帅8月30日在微博上传一支和李玟化妆打闹的影片，透露前一晚梦到了李玟，在梦境中，李玟身着每次化妆都会穿的紫色V领，且只有他能看见李玟，其他人都看不到，整个梦相当真实，“你给我讲你不想离开，很委屈、很难过！我抱着你哭就醒了！”醒来之后，袁大帅才知道当天是中元节，认为是李玟来托梦。

化妆师袁大帅分享梦到李玟的过程。（互联网）

袁大帅的贴文发出后，引来不少网友留言表示“太悲凉了”、“至今都不能接受”、“她一定不想离开”。而资深女星甄妮3日也针对好友李玟的死因提出各种质疑，直言：“照道理说，救伤车上必有全程录影，活着上去，死着下来，到底发生什么事，拿出影带就揭晓，录影带呢？录影带呢？不会被人洗掉了吧！那么悬疑！”而关键的验尸报告至今仍没着落。

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